Lionel Messi cerró un capítulo del Mundial 2026 con un emotivo posteo desde Kansas City

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , publicó una serie de mensajes en sus redes sociales y en uno de ellos se despidió de Kansas City , la ciudad que fue el búnker y lugar de entrenamiento del equipo nacional durante gran parte del Mundial 2026 .

“El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!”, escribió el capitán del equipo argentino en una publicación de Instagram acompañada por imágenes del último entrenamiento del plantel en el Compass Minerals National Performance Center, el predio que utilizó la delegación durante su estadía.

El mensaje llegó en una jornada especial para la Selección argentina , ya que, después de esa práctica y del tradicional asado de despedida dejó Kansas City para viajar rumbo a Atlanta , donde este miércoles enfrentará a Inglaterra , desde las 16 de nuestro país, por un lugar en la final.

Kansas City fue como un hogar operativo para el conjunto nacional desde antes del inicio del Mundial 2026 y era el punto de regreso después de varios de los partidos de la primera parte del torneo.

Durante la fase de grupos, la Selección argentina viajó a las distintas ciudades en las que debía jugar y luego volvió a Kansas para continuar con la preparación, una rutina que empezó a modificarse recién en la etapa eliminatoria.

Tras el cruce con Cabo Verde, el plantel permaneció en Miami y luego se trasladó a Atlanta para enfrentar a Egipto, aunque posteriormente regresó una vez más a su base habitual antes del tramo decisivo de la Copa del Mundo.

En las imágenes que compartió Lionel Messi se lo vio en distintos momentos de la práctica, junto a varios de sus compañeros, en un posteo que rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos.

Tras esa publicación, Lionel Messi realizó otro posteo con la pelota con la cual se disputará la semifinal entre Argentina e Inglaterra, partido que se jugará este miércoles en Atlanta.