Nicolás Vázquez rompió el silencio sobre su última charla con Lionel Messi tras el triunfo de la Selección Argentina

El actor contó cuál es la cábala que mantienen y cómo fue la conversación que tuvieron luego del último partido de la Selección Argentina.

La gran amistad que une a Nicolás Vázquez con Lionel Messi esconde un secreto mundialista que el actor decidió revelar. Con un fuerte lazo afectivo, el artista , dio detalles del infalible ritual que ambos respetan a rajatabla en pleno Mundial 2026.

Vázquez se sinceró en una nota para Infama sobre el combo de emociones que le tocó atravesar con el último juego del conjunto de Lionel Scaloni. "Viví el partido de Argentina como cualquier fanático, como cualquier argentino. Con mucha ansiedad, con mucho nervio", expresó el actor.

Esto fue lo que contó Nicolás Vázquez en Infama sobre Lionel Messi "Tuve la suerte de que me había ido de vacaciones, así que un poco en otra parte del mundo, que también se vive de una manera terrible, con los horarios y eso, pero estuvo espectacular. Y ahora los últimos acá en Argentina. Cuando lo ves en tu país es increíble, porque vibra todo mucho más", comentó el artista.

En cuanto a las cábalas, Nicolás Vázquez explicó: "No, no soy cabulero. Cuando era más pendejo, sí. Por ahí veía los partidos siempre con la misma gente, el mismo equipo. No, ahora trato de que se dé de manera espontánea y siempre acompañado de familia, de amigos, así que está buenísimo".

El actor contó que conversó con el futbolista tras la victoria de la Selección Argentina ante Suiza. Captura de pantalla Youtube América TV. Sin embargo, la excepción a su desapego por los mitos futboleros aparece al momento de interactuar con el astro rosarino. "Hablo mucho con él siempre y sobre todo tenemos… Bueno, ahí sí siento que hay una cábala mía, por lo menos, de acompañarlo desde siempre en todos los mundiales, en los que nos fue muy bien, en los que no nos fue tan bien. Y me gusta hablar con él los días previos", contó el actor.