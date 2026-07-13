Una famosa quiso cantar el Himno Nacional Argentino pero se olvidó la letra y causó indignación

La influencer participó en un conocido podcast y causó polémica en las redes sociales por la forma en la que interpretó el Himno Nacional Argentino.

Camilota quedó en el centro de la tormenta tras protagonizar un incómodo momento que se volvió viral en las redes sociales. La exparticipante de Cuestión de peso pasó por Elo Podcast y aceptó el desafío de cantar el Himno Nacional Argentino, pero los nervios o la mala memoria le jugaron una pésima pasada y no logró recordar la letra.

En pleno clima por el Mundial 2026, el conductor del ciclo le propuso arrancar la entrevista entonando las estrofas de la canción patria. Sin embargo, apenas arrancó, la influencer se empezó a trabar, se mezcló con los versos y, totalmente perdida, decidió cortar la música y dejar de cantar.

Este es el video de Camilota cantando el Himno Nacional Argentino El recorte del programa no tardó en explotar en las plataformas digitales, donde se armó un debate tremendo. Mientras algunos usuarios prefirieron tomárselo con humor y dejarle comentarios divertidos, a otros no les causó ninguna gracia que no supiera un símbolo patrio tan importante.

Muchos internautas se mostraron indignados por la situación y la liquidaron por mostrar semejante desconocimiento en plena entrevista.