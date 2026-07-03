Tensión en Miami por la drástica decisión de la policía con Andrés Ciro Martínez en pleno Mundial 2026

Lo que debía ser una fiesta en Miami terminó de la peor manera tras una advertencia de las autoridades estadounidenses.

Lo que comenzó como un momento de celebración entre los hinchas argentinos en Miami terminó con la intervención de la Policía local. Andrés Ciro Martínez ofrecía un show improvisado en la previa del encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 cuando los agentes decidieron ponerle fin a la presentación.

El cantante sorprendió a los fanáticos al subirse a un camión ubicado sobre Collins Avenue, en Sunny Isles Beach. Desde esa tarima improvisada empezó a tocar Tan Solo y después siguió con las estrofas del Himno Nacional Argentino con su clásica armónica, lo que desató la euforia de cientos de fanáticos que coparon la calle con banderas y camisetas.

Esto fue lo que ocurrió en Miami con Andrés Ciro Martínez La fiesta duró muy poco. Ante el descontrol del tránsito y la enorme cantidad de gente que bloqueaba la avenida, varios patrulleros de la Policía de Miami llegaron al lugar para exigir que se terminara el show.

En los videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales se puede ver el instante exacto en que uno de los policías intenta treparse al vehículo mientras Ciro todavía seguía tocando.