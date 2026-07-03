Qué ver en streaming este fin de semana: las mejores películas y series para maratonear

Con cada fin de semana llega la misma pregunta: ¿qué ver en streaming ? Entre los estrenos de la semana, las películas que vuelven a ganar terreno, junto a algunas series que vale la pena tener en el radar.

Para facilitar la búsqueda, a continuación te dejamos las recomendaciones de cada plataforma, con opciones para todos los gustos. Desde grandes producciones recién estrenadas hasta títulos que merecen una segunda oportunidad, estas son algunas de las mejores películas y series para disfrutar desde casa durante los próximos días.

Ya sea que busques acción, comedia, drama, suspenso o ciencia ficción, aquí encontrarás propuestas para aprovechar el fin de semana y descubrir qué ver en Netflix , Disney+ , HBO Max , Prime Video y Apple TV .

Tras un exitoso recorrido por los cines, la película protagonizada por Ryan Gosling y basada en la novela de Andy Weir, llega al catálogo de Prime Video .

Ryland Grace es un profesor de secundaria y científico que despierta solo a bordo de una nave espacial a años luz de la Tierra, padeciendo una amnesia severa. A medida que recupera sus recuerdos, asimila que es la última esperanza de la humanidad para detener una letal amenaza de microorganismos cósmicos que devoran la energía del Sol. La misión da un giro absoluto cuando se ve obligado a aliarse con un ingenioso ser extraterrestre que enfrenta la misma crisis en su sistema natal.

La cinta dirigida por Phil Lord y Christopher Miller es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, y no solo combina una espectacular puesta en escena, sino una buena historia repleta de humor, emotividad y gran empatía.

Enola Holmes 3 | Netflix

Netflix estrenó la tercera película de Enola Holmes, que sigue las aventuras de la hermana pequeña de Sherlock Holmes. La nueva entrega de la saga vuelve a contar con las actuaciones de Helry Cavill, Louis Patrdige y Helena Bonham Carter, esta vez bajo la dirección de Philip Barantini (Adolescencia).

Millie Bobby Brown retoma el papel de la joven y audaz detective, que traslada su nuevo radio de acción a la paradisíaca isla de Malta. Mientras gestiona sus complejas e inminentes dudas matrimoniales con Lord Tewkesbury, recibe la alarmante noticia por parte del doctor Watson de que su célebre hermano, Sherlock Holmes, ha sido secuestrado. Enola deberá cruzar sus metas personales con su caso internacional más peligroso.

Aunque no es la mejor de la trilogía, Enola Holmes 3 destaca por su apartado técnico y el diseño de producción, en una cinta que ya muestra signos de repetición y cierta fatiga.

La posesión de la momia | HBO Max

Este año, La Momia regresó a la pantalla grande con una nueva película dirigida por Lee Cronin, y producida por James Wan y Jason Blum.

La pequeña hija de un periodista desaparece misteriosamente en el desierto sin dejar ningún rastro. Ocho años más tarde, en medio del quiebre emocional de sus padres, la niña es devuelta misteriosamente a casa. Sin embargo, la alegría del reencuentro se disuelve de inmediato cuando su cuerpo y mente demuestran haber sido el contenedor de una entidad milenaria horrorosa que empieza a transformarla desde adentro.

Cronin apostó por un relato de terror puro, alejado de las aventuras arqueológicas que siempre estuvieron asociadas al mito de La Momia. Al momento de su estreno, fue elogiada por su atmósfera y actuaciones, aunque fue criticada por ser un tanto predecible.

Boda sangrienta 2 | Disney+

Searchlight Pictures

Este año se lanzó la secuela de la comedia de terror Boda sangrienta, la película protagonizada por Samara Weaving en 2019. La continuación incluye las actuaciones de Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, David Cronenberg y Elijah Wood.

Continuando exactamente donde concluyó la primera entrega, Grace sobrevive a la noche de bodas de la dinastía Le Domas, pero descubre de inmediato que su supervivencia activó de forma automática el "siguiente nivel" del macabro juego ritual. En esta ocasión, la cacería escala a rangos internacionales al verse perseguida por el Alto Consejo de las Cuatro Familias rivales que controlan el poder mundial.

Sin duda, una de las secuelas de horror y comedia negra más satisfactorias de los últimos tiempos. Si bien el factor sorpresa de la original está un poco diluido, Samara Weaving vuelve a coronarse como una de las mejores scream queens de los últimos tiempos.

Silo (Temporada 3) | Apple TV

Rebecca Ferguson, Avi Nash, Rick Gomez, Common y Harriet Walter en la temporada 3 de Silo. Apple TV

La aclamada serie de ciencia ficción de Apple TV vuelve esta semana con nuevos episodios. Silo está protagonizada por Rebecca Ferguson, junto Ashley Zukerman, Jessica Henwick, Jessica Brown Findlay, Colin Hanks y Steve Zahn.

La aclamada saga de ciencia ficción distópica regresa sumergiendo a su comunidad subterránea en su crisis más profunda. Mientras Juliette Nichols continúa desentrañando la red de mentiras sobre lo que verdaderamente ocurre en la superficie y los motivos del confinamiento, la narrativa da un salto ambicioso al revelar una historia de origen ambientada siglos atrás, exponiendo las raíces de la construcción de los silos.

El primer episodio de la tercera temporada ya se encuentra disponible en Apple TV, seguido de un nuevo capítulo cada semana.

Verano del 36 | Netflix

Netflix

Netflix acaba de lanzar una miniserie francesa de 6 episodios, que combina drama y misterio. En la Niza de 1936, mientras las clases trabajadoras disfrutan de sus primeras e históricas vacaciones pagadas, la tragedia golpea el lujoso Hotel Riviera con el asesinato de un fiscal. Cuatro mujeres de entornos sociales completamente opuestos se ven directamente implicadas en el crimen y deberán unir fuerzas para limpiar sus nombres mediante la deducción.

Protagonizada por Julie de Bona, Sofia Essaïdi y Nolwenn Leroy, la serie remite de manera inteligente al suspenso del estilo de las novelas de Agatha Christie.