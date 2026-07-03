Cambios en el streaming de OLGA: una conductora clave deja su programa y revelaron quién podría ser su reemplazo

Los pormenores de la reunión clave que sacude la grilla del canal digital y las revelaciones de Yanina Latorre en la televisión.

La señal de streaming ya tendría un reemplazo. / Archivo MDZ

El panorama interno en la grilla de la señal de streaming Olga atraviesa un momento de profundas modificaciones. Paula Chaves se encuentra definiendo los detalles de su futuro profesional al frente de Tapados de Laburo, el ciclo que encabeza de lunes a viernes en el canal digital.

Paula Chaves encabeza las negociaciones con los directivos de Olga para modificar su rol dentro de la grilla. Instagram @tapadosdelaburo.olga La encargada de difundir las novedades del caso fue Yanina Latorre en el programa SQP, transmitido por América TV. La panelista se comunicó de forma directa con la conductora, quien lejos de evadir las versiones de distanciamiento, confirmó la realización de un encuentro clave para sellar su destino laboral.

La contundente frase de Paula Chaves en su despedida de OLGA "Mañana me reúno (por hoy viernes). Me voy del programa, pero no del canal. De mi programa, lo decido mañana", expresó Chaves con total honestidad sobre las alternativas que evalúa junto a la producción. De esta manera, su permanencia en la empresa de medios está totalmente asegurada.

La señal de streaming afronta una nueva etapa de reestructuración tras registrar la baja de varios integrantes históricos. Instagram @seriaincreible_ Las autoridades de la señal también ratificaron las conversaciones en curso. Luis Cella, uno de los propietarios de la firma, respaldó las palabras de la modelo y aportó tranquilidad respecto a su futuro: "Le está por salir algo que mañana se define, a ver si sigue o se va de su programa, pero en Olga sigue seguro".