Andrés Calamaro revolucionó el entrenamiento de la Selección Argentina: el abrazo íntimo con Lionel Messi

Claudio Tapia le obsequió una camiseta autografiada por todo el equipo. Los elogios de los fanáticos en las redes sociales tras la cumbre.

Andrés Calamaro y Lionel Messi protagonizaron un cálido encuentro durante el último ensayo del equipo en Miami. / Instagram @a_calamaro

La Selección Argentina sumó un aliento de lujo en la previa de su duelo por el Mundial 2026 ante Cabo Verde. El reconocido cantante Andrés Calamaro se hizo presente en el predio Florida Blue de Miami para presenciar la última práctica del equipo.

Un encuentro sorpresivo que aplaudió toda la Argentina Durante la jornada, el músico protagonizó una distendida charla con el cuerpo técnico y un mano a mano único con Lionel Messi. Las imágenes del abrazo junto al capitán revolucionaron rápidamente el mundo digital, donde los fanáticos dejaron comentarios como “Los dos más grandes de la República Argentina”.

La foto entre Calamaro y Martínez. Instagram @a_calamaro Además de disfrutar el entrenamiento, el artista de rock nacional participó en el clásico video diario de las plataformas oficiales del combinado. Frente a la cámara, el autor dejó un mensaje muy particular: “Hola, soy Andrés Calamaro. Me gustaría que escuchemos esta edición 'para qué contar el tiempo que nos queda', los versos elegidos en los estadios de 'Para no Olvidar'".

El artista junto al DT, Lionel Scaloni. Instagram @a_calamaro Tras ver el resultado final de la publicación, el intérprete no ocultó su alegría. “Brutal. Gracias Selección, gracias Chiqui (Tapia)”, comentó el artista en las redes.

La flamante alegría de Rodrigo De Paul ante el encuentro con Andrés Calamaro. Instagram @a_calamaro Justamente, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino le preparó una enorme sorpresa. Claudio Tapia le entregó una camiseta de la Albiceleste firmada por todos los integrantes del plantel y compartió la postal en su cuenta de Instagram con una cariñosa dedicatoria: “Mi Andrelo querido”.