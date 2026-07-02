Video: la risa de Lionel Messi por el insólito objeto que encontraron en la valija del Cuti Romero

La llegada de la Selección argentina a Miami dejó una escena inesperada en la previa de los 16avos de final del Mundial 2026. Durante un control de seguridad en el aeropuerto, un objeto en la valija del Cuti provocó las carcajadas de Messi.

Lionel Messi vivió un momento tan insólito como divertido apenas arribó a Miami junto a la Selección argentina, donde disputará su partido por los 16avos de final del Mundial 2026. Mientras la delegación atravesaba los controles de seguridad del aeropuerto, la valija de Cristian "Cuti" Romero pasó por el escáner y llamó la atención de una agente de seguridad.

Al detectar un objeto poco habitual dentro del equipaje, decidió realizar una inspección más detallada. El capitán, al ver lo que era, estalló de la risa y el video se hizo viral.

Qué encontraron en el equipaje del Cuti Romero Cuando abrieron la valija del defensor del Tottenham apareció un gran encendedor de chispa. El hallazgo sorprendió tanto al personal de seguridad como a los propios integrantes de la Selección argentina, que observaban la escena mientras esperaban continuar con el ingreso.

Video: la reacción de Lionel Messi que se volvió viral X | @elchiringuitotv El momento más comentado llegó con la reacción de Lionel Messi. Al ver el objeto que llevaba Romero en su equipaje, el capitán de la Selección argentina estalló en carcajadas y compartió el momento con el resto de sus compañeros, en un clima distendido.

Las cámaras registraron la secuencia y, poco después, el video comenzó a circular en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor y compartieron bromas sobre el inesperado contenido de la valija del defensor.