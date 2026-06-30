El pronóstico del presidente de Cabo Verde a días de enfrentar a Argentina y su anuncio sobre Messi

José María Neves palpitó el duelo de dieciseisavos entre Cabo Verde y Argentina y anticipó que piensa hacer cuando se vean con Messi.

Cabo Verde está siendo la gran sorpresa se este Mundial 2026. El humilde combinado africano, en su debut absoluto en la competencia, logró terminar invicto en un grupo con nada menos que dos potencias campeonas del mundo como España y Uruguay, y avanzar a los playoffs, dejando en el camino al elenco charrúa, la gran decepción del torneo.

Ahora, en dieciseisavos de final le tocará medirse con nada menos que la vigente campeona, la Selección argentina, con la que se verá las caras el próximo viernes 3 de julio desde las 19 horas en Miami. Un desafío más que complicado en la previa para los Tiburones Azules, pero que ya demostraron que no se achican ante ningún rival.

El presidente de Cabo Verde palpitó el choque contra Argentina Cabo Verde quiere dar un nuevo golpe frente a Argentina. EFE Así lo dejó en claro el presidente de la nación caboverdiana, José María Neves, quien a tres días del partido más importante de la historia de su combinado nacional, se animó a lanzar un más que confiado pronóstico: "Vamos a ganar por 1-0", aseguró el político este martes en diálogo con la prensa local.

Más allá de la fe ciega en su equipo, reconoció la grandeza de la Scaloneta y manifestó su admiración por Lionel Messi: "Es un gran ídolo. Es un jugador muy respetado en Cabo Verde. Para muchos caboverdianos es el mejor del mundo. Representa la excelencia, la perfección, lo mejor que existe en el fútbol mundial", sostuvo el mandatario.