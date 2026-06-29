La FIFA rompió el silencio tras la denuncia contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

A días del cruce ante Argentina por los 16avos de final del Mundial, la FIFA se pronunció sobre la investigación que tiene como protagonista a Ryan Mendes.

La FIFA emitió un comunicado luego de que saliera a la luz la denuncia por presunta violación contra Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde. El futbolista está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda tras la acusación presentada por una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante la fecha FIFA disputada en marzo, en la previa del Mundial 2026.

Consultado por el caso, el organismo rector del fútbol mundial aseguró al medio brasileño Globo Esporte: "Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente".

Además, agregó que "está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda" y aclaró que no realizará más comentarios mientras la investigación continúe en curso. También sostuvo que sus órganos judiciales independientes no confirman ni desmienten investigaciones abiertas y que cualquier información oficial será comunicada cuando lo consideren apropiado.

Qué dice la denuncia contra Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde La respuesta de la FIFA por la denuncia contra Ryan Mendes antes del duelo con Argentina. EFE La denuncia fue presentada el 10 de abril y, según la acusación, el hecho habría ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland, después del amistoso entre Cabo Verde y Chile. La denunciante, una ciudadana brasileña contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete de la delegación, aseguró que fue agredida físicamente y violada por el futbolista.

La causa incluye un informe médico con lesiones compatibles con el relato, fotografías de hematomas y registros de las cámaras de seguridad del hotel, elementos que están siendo analizados por la policía. La investigación permanece abierta y las autoridades de Nueva Zelanda indicaron que el análisis de las pruebas podría extenderse durante varios meses antes de determinar si corresponde presentar cargos contra Mendes.