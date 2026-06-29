La picante respuesta de Marquinhos a un futbolista japonés que menospreció a Brasil antes del Mundial

Marquinhos, capitán de Brasil, respondió a las declaraciones de Kento Shiogai en la previa del duelo por los 16avos y lanzó una frase con tono desafiante.

Marquinhos no dejó pasar las provocaciones de un jugador japonés y respondió con una frase contundente antes del duelo del Mundial.

En la antesala del cruce entre Brasil y Japón por los 16avos de final del Mundial 2026, Marquinhos salió al cruce de las declaraciones del delantero Kento Shiogai, quien había relativizado el poderío de la Verdeamarela.

El capitán brasileño no dejó pasar los dichos de su rival y respondió con una frase que rápidamente ganó repercusión. "Era fuerte antes. Tengo la imagen de que Francia es fuerte. Argentina también. De Brasil no escuché mucho últimamente. Neymar tampoco es el de antes", había afirmado Shiogai.

Lejos de evitar la polémica, el defensor del PSG contestó: "Fue un poco soberbio. Es bueno que ellos sigan hablando para seguir motivándonos. Hace casi un mes que estamos en Estados Unidos, con mucha humildad y trabajando muy firme rumbo a nuestro objetivo".

Marquinhos cruzó al jugador japonés que desestimó a Brasil O zagueiro Marquinhos da seleção brasileira falou sobre a fala do técnico e do jogador Kento Shiogai do Japão:"Não é mais o Brasil de antigamente!"@CazeTVOficialpic.twitter.com/BirDvbTbxI — hitz (@hitzmode) June 28, 2026 Marquinhos también defendió el presente de la selección brasileña y dejó en claro que considera intacta la jerarquía de su equipo. "Seguimos siendo una gran selección. Basta con que mostremos nuestra gran fuerza, nuestra calidad. Dejamos esos comentarios para ellos, que nos sirvan de motivación para disputar cada pelota y ganar este partido de la manera que merecemos", sostuvo en declaraciones a Cazé TV.