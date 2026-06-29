Mazazo en Japón a horas del partido ante Brasil por los dieciseisavos del Mundial 2026

El entrenador de Japón confirmó una pésima noticia dentro del equipo a pocas horas del choque frente a la Canarinha en el NRG Stadium de Houston.

Japón sufrió una noticia durísima en la previa de uno de los partidos más importantes de su historia reciente. En la conferencia de prensa antes del cruce frente a Brasil por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador Hajime Moriyasu confirmó que Takefusa Kubo no logró recuperarse de la lesión de rodilla que arrastra desde el debut y quedó descartado para el encuentro.

El talentoso futbolista de la Real Sociedad no volvió a entrenarse con normalidad desde el choque que sufrió con Denzel Dumfries en el partido frente a Países Bajos: "En cuanto al partido contra Brasil, Kubo no podrá jugar", confirmó Moriyasu. Luego amplió: "Aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el equipo y solo ha podido realizar ejercicios de carrera individuales, por lo que no jugará en el partido de mañana".

La figura de Japón que se perderá el partido contra Brasil La ausencia representa un golpe enorme para el conjunto asiático, que pierde a su principal carta ofensiva justo en el inicio de la fase eliminatoria. Kubo apenas pudo disputar 75 minutos en el Mundial, tiempo suficiente para aportar una asistencia y convertirse en uno de los jugadores más destacados de Japón antes de quedar al margen por la lesión.

Takefusa Kubo, la gran figura de Japón, no estará presente en Brasil. EFE Además, el panorama sanitario ya venía siendo complicado para los dirigidos por Moriyasu. Antes del inicio del torneo, Japón perdió por lesión a Kaoru Mitoma y Takumi Minamino, mientras que horas antes del debut también sufrió la baja de su capitán, Wataru Endo, quien no logró recuperarse de un problema en el tobillo.