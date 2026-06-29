Vinicius rompió en llanto en TV durante una entrevista con el programa más visto de Brasil: qué pasó

Durante una entrevista en el programa Domingão, Vinicius no pudo ocultar la emoción al recibir un video de su abuela, quien lo crió durante 16 años.

En medio del gran presente que atraviesa con Brasil en el Mundial 2026, Vinicius Júnior protagonizó una de las escenas más emotivas del torneo. El delantero del Real Madrid se quebró durante una entrevista en el programa Domingão, de la cadena Globo, luego de recibir una sorpresa preparada por la producción: un mensaje grabado por su abuela Nilza, una de las personas más importantes de su vida.

"Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado", recordó Nilza sobre la infancia del futbolista.

Luego le dedicó unas palabras que terminaron de conmover al brasileño: "Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho".

Video: la emoción de Vinicius al recibir un mensaje de su abuela en pleno Mundial X @choquei La reacción de Vinicius fue inmediata. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, recordó el enorme sacrificio que hizo su abuela para ayudarlo a perseguir su sueño: "Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años. Hizo de todo por mí, aunque teníamos una casa muy pequeña. Me quedo sin palabras. Siempre que puedo estoy a su lado porque sé que hay que aprovechar cada momento con las personas que uno ama", expresó.