En vivo: con un doblete de Millán, Independiente le gana 2-1 a Lanús en la Fortaleza Granate

A la espera del nuevo DT Jadson Viera, Independiente derrota a Lanús con la dupla interina Carlos Mattheu y Eduardo Tuzzio a cargo del equipo.

Lautaro Millán (14) abrió el marcador para Independiente ante Lanús en el Sur tras una asistencia de Santiago Montiel.

Independiente le gana 2-1 como visitante a Lanús, al término del primer tiempo del partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El único gol en lo que va del encuentro lo hizo a los 36 minutos del primer tiempo el chileno Lautaro Millán, quien remató de sobre pique tras un preciso centro de Santiago Montiel.

Golazo de Independiente Golazo de Millán para Independiente TNT Sports El Rojo se puso en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo tras un muy buen remate de Lautaro Millán, quien remató de sobre pique tras un preciso centro de Santiago Montiel.

El Diablo metió la cola de nuevo en el inicio del complemento Otra vez Millán puso el 2-0 para Independiente TNT Sports Lautaro Millán estiró la ventaja para el "Rojo" al minuto de juego del segundo tiempo, tras una insólita salida del arquero de Lanús, Nahuel Losada.

Descontó Lanús ¡PARTIDAZO EN EL SUR!



Allan Wlk descontó para Lanús y se pone a tiro de Independiente#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/4UES70EGHT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2026 El Granate descontó a los cinco minutos del segundo tiempo, gracias a una precisa definición del paraguayo Allan Wlk, quien definió tras un buen pase atrás de Ramiro Carrera.

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