En vivo: con un doblete de Millán, Independiente le gana 2-1 a Lanús en la Fortaleza Granate
A la espera del nuevo DT Jadson Viera, Independiente derrota a Lanús con la dupla interina Carlos Mattheu y Eduardo Tuzzio a cargo del equipo.
Independiente le gana 2-1 como visitante a Lanús, al término del primer tiempo del partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El único gol en lo que va del encuentro lo hizo a los 36 minutos del primer tiempo el chileno Lautaro Millán, quien remató de sobre pique tras un preciso centro de Santiago Montiel.
Golazo de Independiente
El Rojo se puso en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo tras un muy buen remate de Lautaro Millán, quien remató de sobre pique tras un preciso centro de Santiago Montiel.
El Diablo metió la cola de nuevo en el inicio del complemento
Lautaro Millán estiró la ventaja para el "Rojo" al minuto de juego del segundo tiempo, tras una insólita salida del arquero de Lanús, Nahuel Losada.
Descontó Lanús
El Granate descontó a los cinco minutos del segundo tiempo, gracias a una precisa definición del paraguayo Allan Wlk, quien definió tras un buen pase atrás de Ramiro Carrera.
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