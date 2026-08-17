Atento, Colapinto: un piloto puso en duda su continuidad en una escudería y encendió el mercado para 2027

Un piloto no aseguró su continuidad en su equipo y abrió la puerta a posibles cambios de cara a la próxima temporada. Colapinto expectante a esta noticia.

Franco Colapinto expectante ante las declaraciones de un piloto que podría abandonar su equipo para el 2027.

Carlos Sainz volvió a referirse a su futuro en la Fórmula 1 y dejó abierta la posibilidad de no continuar en Williams durante la temporada 2027 por lo que Franco Colapinto y otros pilotos estarán atentos a lo que suceda. El piloto español reconoció que su decisión estará estrechamente relacionada con la capacidad que tenga la escudería británica para revertir el complicado presente que atraviesa.

“Depende de lo rápido que consigamos recuperarnos de esta situación”, aseguró Sainz al ser consultado sobre su continuidad. Además, admitió que el plazo que tenía previsto para volver a pelear por victorias se retrasó “uno o dos años” debido a las dificultades que actualmente enfrenta Williams.

Carlos Sainz puso en duda su continuidad en Williams El español llegó al equipo con la expectativa de convertirse en una de las piezas centrales de un proyecto ambicioso y acompañar su crecimiento. Sin embargo, el rendimiento mostrado durante la temporada 2026 estuvo por debajo de lo esperado y esa situación podría terminar siendo determinante cuando llegue el momento de definir cuál será su próximo paso dentro de la categoría.

Carlos Sainz puso en duda su continuidad en Williams. X @F1 De todos modos, Sainz también dejó en claro que su prioridad continúa siendo que el proyecto de Williams consiga funcionar. En la misma línea, el jefe de la escudería, James Vowles, manifestó públicamente su deseo de mantener tanto al madrileño como a Alex Albon durante los próximos años.