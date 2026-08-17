Atento, Colapinto: un piloto puso en duda su continuidad en una escudería y encendió el mercado para 2027
Un piloto no aseguró su continuidad en su equipo y abrió la puerta a posibles cambios de cara a la próxima temporada. Colapinto expectante a esta noticia.
Carlos Sainz volvió a referirse a su futuro en la Fórmula 1 y dejó abierta la posibilidad de no continuar en Williams durante la temporada 2027 por lo que Franco Colapinto y otros pilotos estarán atentos a lo que suceda. El piloto español reconoció que su decisión estará estrechamente relacionada con la capacidad que tenga la escudería británica para revertir el complicado presente que atraviesa.
“Depende de lo rápido que consigamos recuperarnos de esta situación”, aseguró Sainz al ser consultado sobre su continuidad. Además, admitió que el plazo que tenía previsto para volver a pelear por victorias se retrasó “uno o dos años” debido a las dificultades que actualmente enfrenta Williams.
Carlos Sainz puso en duda su continuidad en Williams
El español llegó al equipo con la expectativa de convertirse en una de las piezas centrales de un proyecto ambicioso y acompañar su crecimiento. Sin embargo, el rendimiento mostrado durante la temporada 2026 estuvo por debajo de lo esperado y esa situación podría terminar siendo determinante cuando llegue el momento de definir cuál será su próximo paso dentro de la categoría.
De todos modos, Sainz también dejó en claro que su prioridad continúa siendo que el proyecto de Williams consiga funcionar. En la misma línea, el jefe de la escudería, James Vowles, manifestó públicamente su deseo de mantener tanto al madrileño como a Alex Albon durante los próximos años.
Así, el futuro de Sainz se convirtió en uno de los temas que habrá que seguir de cerca de cara al mercado de pilotos de 2027. La evolución del auto, la velocidad con la que Williams consiga recuperarse y los resultados que pueda obtener en las próximas carreras serán factores clave para determinar si el español continúa apostando por el proyecto o decide buscar un nuevo destino en la Fórmula 1.