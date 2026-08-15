¡Atento, Colapinto! La Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para 2027 y hay 14 butacas libres

La Fórmula 1 mostró cómo están conformadas las escuderías de cara a la próxima temporada y solo ocho pilotos tienen su lugar asegurado. ¿Y Franco Colapinto?

La Fórmula 1 confirmó parte de la grilla de 2027 y crece la expectativa por Franco Colapinto.

La Fórmula 1 atraviesa su tradicional receso de verano y, mientras los equipos preparan la segunda parte de la temporada, la categoría actualizó el panorama de las butacas para 2027. La publicación generó especial atención entre los fanáticos argentinos porque Franco Colapinto no aparece entre los pilotos confirmados de Alpine para el próximo campeonato.

Actualmente, solo ocho pilotos tienen su lugar asegurado para 2027: Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, Max Verstappen en Red Bull, Sergio Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac, Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari, y Pierre Gasly en Alpine. De esta manera, todavía quedan 14 butacas sin confirmar.

La Fórmula 1 publicó cómo está la grilla de pilotos para 2027. @F1 La Fórmula 1 publicó cómo está la grilla de pilotos para 2027. @F1 ¿Qué pasa con Franco Colapinto en Alpine? La ausencia de Colapinto en el listado oficial no significa que el argentino haya quedado afuera de Alpine. El piloto viene siendo una pieza importante para la escudería francesa y, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad, las versiones que circulan lo mantienen como uno de los principales candidatos a ocupar la segunda butaca junto a Pierre Gasly.

El argentino, además, ha tenido actuaciones que le permitieron ganarse la consideración dentro del equipo y también trabaja en el desarrollo del monoplaza desde Enstone y el simulador. Por ahora, Flavio Briatore evitó confirmar públicamente quién acompañará a Gasly en 2027, por lo que Colapinto deberá esperar para conocer oficialmente su futuro.