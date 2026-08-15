El polémico gesto de Enzo Pérez que desató la furia de todo Godoy Cruz

Enzo Pérez volvió al Gambarte luego de 20 años y al final del encuentro tuvo un polémico gesto que desató el caos.

Enzo Pérez, hace el DOS y se ríe de los jugadores de Godoy Cruz.

Este sábado se llevó a cabo el partido de la Primera Nacional más esperado por los futboleros mendocinos. Godoy Cruz recibió al Deportivo Maipú en un encuentro que tuvo de todo: morbo, pierna fuerte, goles, un resultado cambiante y un final cargado de tensión entre los futbolistas de ambos equipos.

Luego de un inicio friccionado, el Tomba se ponía en ventaja por intermedio de Pino, para que delire todo el Feliciano Gambarte. Sin embargo, el Cruzado se repondría y -de manera agónica- lograría revertir el resultado gracias a los tantos de Silva y Gobetto.

Tal como se esperaba, el partido estuvo cargado de morbo debido a una presencia especial: Enzo Pérez volvía al Gambarte 20 años después. Esta vez, con la camiseta del Botellero, club que lo vio dar sus primeros pasos como futbolista. Tal como se esperaba, el ex River fue recibido con silbidos e insultos por parte de la parcialidad bodeguera.

Enzo Pérez festejó el triunfo del Botellero y desató el enojo del Expreso. Maru Mena / MDZ Enzo Pérez y un festejo que desató la furia de todo el Expreso Cuando el árbitro Álvaro Carranza pitó el final del partido, el volante con pasado en el Tomba se arrodilló en el centro del campo y comenzó a besarse el escudo del Deportivo Maipú. Fiel al estilo que lo caracterizó toda su dilatada carrera, el exjugador de la Selección argentina se retiró del campo mirando de manera desafiante a la parcialidad local mientras seguía señalándose la camiseta del Botellero. Antes había mostrado el "dos" con sus dedos.

LPF Play El gesto no fue bien recibido por los aficionados, que comenzaron a insultarlo e incluso -algunos- llegaron a escupirlo. Al ver esta escena, los jugadores del Tomba se abalanzaron hacia Enzo Pérez, que rápidamente recibió el apoyo de sus compañeros.