Deportivo Maipú lo dio vuelta y le ganó 2-1 a Godoy Cruz en el Gambarte de manera agónica

El Feliciano Gambarte fue testigo del duelo de equipos mendocinos, pero el festejo fue para la visita. Deportivo Maipú se repuso de una tarde que había arrancado mal y le dio vuelta el partido a Godoy Cruz en tiempo de descuento para ganar 2-1 y afirmarse en puestos de Reducido.

Como se esperaba, el encuentro comenzó friccionado y con impresiones de ambos bandos, aunque con un equipo de Pablo De Muner dispuesto a ejercer el peso de la localía. Y eso se vio reflejado en la primera jugada clara de gol.

Promediando el minuto 17, Francisco Gerometta recibió la pelota sobre el sector derecho con mucho espacio y tiempo para pensar. El lateral sacó un centro bajo al corazón del área que encontró al goleador Martín Pino, quien anticipó a la defensa de Maipú y definió cruzado de primera para poner el 1-0.

Tras el golpe, Maipú salió a jugar un poco más decidido pero igual le costó horrores generar peligro contra el arco defendido por Juan Strumia. El Tomba, de hecho, estuvo muy cerca de estirar la ventaja con un potente remate de Gerometta que se fue a centímetros del travesaño.

El Cruzado entró mejor parado al complemento y ahí sí pudo arrinconar a Godoy Cruz con algunas aproximaciones. Pero la jugada del empate se gestó de la manera menos pensada: un contrataque. Nahuel Galardi sacó rápido ante el pique de Franco Saccone, quién se acercó lo más que pudo al sector del córner derecho, sacó un centro que recorrió toda el área y encontró libre a Tomás Silva. El 10 de Maipú le rompió el arco a Strumia y puso la paridad a los 17 minutos.

Tomás Silva marcó el empate para Maipú en el Gambarte

Tomás Silva empató el partido para Maipú Video: LPF Play

A partir del 1-1, el partido entró en la agonía del principio, más allá de que Godoy Cruz haya querido imponer nuevamente las condiciones. Ya sobre el final, el público tombino armó una fiesta con bengalas y fuegos artificiales que obligó al árbitro a parar el encuentro por algunos minutos. Pero, paradójicamente, ese factor terminó siendo fatal para el equipo local.

En tiempo de descuento, Saccone volvió a vestirse de asistidor con otro centro que, esta vez, encontró solo a Juan Gobetto, quien la empujó al gol para desatar la locura de un Maipú que luego debió irse escoltado por la policía del Gambarte. Triunfazo.

El gol de Gobetto que valió el triunfo de Maipú

"Juan Gobetto"Por el gol del jugador de Deportivo Maipú que silenció al estadio de Godoy Cruz. pic.twitter.com/7VzCbvUHiy — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026

En la próxima jornada, la 26º, Godoy Cruz deberá visitar a Accasuso. Maipú, en tanto, volverá a su estadio para verse las caras con Quilmes en otro duelo clave.

El minuto a minuto de Godoy Cruz - Deportivo Maipú