La tremenda noticia que sacudió a Deportivo Maipú antes del partido con Godoy Cruz
La institución dio a conocer en las últimas horas una noticia que golpeó al plantel de cara al duelo mendocino de la Primera Nacional.
Después de la derrota ante Midland por 2 a 0, en el marco de la fecha 24 de la Primera Nacional, Deportivo Maipú confirmó una fuerte noticia que sacudió al plantel en la semana previa al duelo mendocino ante Godoy Cruz, que se jugará el próximo sábado desde las 18 en el estadio Feliciano Gambarte.
Este martes, el departamento médico de la institución informó que el mediocampista Gastón Mansilla sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla derecha, por lo que estará varios meses afuera de las canchas.
La lesión del futbolista de 29 años se produjo en el encuentro del viernes pasado, cuando el jugador intentó girar en una jugada que terminó en gol del equipo rival y su pierna se clavó en el césped sintético del estadio del Funebrero.
La mala racha de Deportivo Maipú
La grave lesión que sufrió Gastón Mansilla se suma a otras similares que ya padecieron otros jugadores del plantel que conduce Mariano Echeverría.
En abril pasado le tocó al mediocampista Fausto Montero, un mes después el que cayó en la mala racha fue el defensor Luciano Arnijas, mientras que el delantero Matías Viguet lo había sufrido el año pasado y aún no logró recuperar su nivel.