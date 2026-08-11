La tremenda noticia que sacudió a Deportivo Maipú antes del partido con Godoy Cruz

La institución dio a conocer en las últimas horas una noticia que golpeó al plantel de cara al duelo mendocino de la Primera Nacional.

Tras la caída como visitante, el Cruzado se prepara para jugar el duelo mendocino de la Primera Nacional.

Después de la derrota ante Midland por 2 a 0, en el marco de la fecha 24 de la Primera Nacional, Deportivo Maipú confirmó una fuerte noticia que sacudió al plantel en la semana previa al duelo mendocino ante Godoy Cruz, que se jugará el próximo sábado desde las 18 en el estadio Feliciano Gambarte.

Este martes, el departamento médico de la institución informó que el mediocampista Gastón Mansilla sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla derecha, por lo que estará varios meses afuera de las canchas.

Luego de la salida de Marcelo Eggel, quien fue vendido al fútbol chileno, Mansilla portó la cinta de capitán en varios partidos. Prensa CDM La lesión del futbolista de 29 años se produjo en el encuentro del viernes pasado, cuando el jugador intentó girar en una jugada que terminó en gol del equipo rival y su pierna se clavó en el césped sintético del estadio del Funebrero.

La mala racha de Deportivo Maipú La grave lesión que sufrió Gastón Mansilla se suma a otras similares que ya padecieron otros jugadores del plantel que conduce Mariano Echeverría.