La barra de Palmeiras volvió a cruzar a Abel Ferreira y lanzó una fuerte advertencia: "La paciencia se acabó"

Mancha Verde volvió a pedir la salida de Abel Ferreira tras el empate ante Inter de Porto Alegre. Este miércoles, el Verdao tendrá una prueba clave.

La relación entre Abel Ferreira y la barra de Palmeiras atraviesa nuevamente un momento de máxima tensión. Después del empate 0-0 ante Inter de Porto Alegre por el Brasileirao, Mancha Verde publicó un contundente comunicado contra el entrenador portugués y dejó en claro que perdió la paciencia. "La paciencia se acabó", escribió la agrupación, que además cerró su mensaje con un contundente: "Fuera Abel Ferreira".

No es la primera vez que la principal barra del Verdao cuestiona al técnico durante este 2026. En mayo, luego de la derrota como local ante Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Mancha Verde ya había reclamado públicamente por su salida. Ahora, el nuevo empate sin goles frente a Inter volvió a encender el malestar, especialmente porque Palmeiras dejó pasar la oportunidad de estirar su ventaja en lo más alto del Brasileirao.

La barra del Palmeiras pidió por la salida de Abel Ferreira Lo llamativo del reclamo es que se produce mientras el equipo continúa firme en los principales frentes. Palmeiras lidera el Brasileirao con 48 puntos, se metió en los cuartos de final de la Copa de Brasil pese a perder 3-2 ante Fortaleza —había ganado 3-0 en la ida— y también sigue en carrera en la Libertadores. Sin embargo, la barra apuntó contra el nivel futbolístico del equipo y cuestionó que el rendimiento no esté a la altura de las inversiones realizadas y los salarios del plantel.

Fuerte comunicado de la barra del Palmeiras contra Abel Ferreira: "La paciencia se acabó". IG @manchaverdetorcida Los antecedentes de Ferreira, de todos modos, hablan por sí solos. Desde su llegada en noviembre de 2020, el portugués conquistó 11 títulos y se transformó en el entrenador más ganador de la historia de Palmeiras, superando los diez trofeos obtenidos por Oswaldo Brandão. En su exitoso ciclo levantó dos Libertadores, dos Brasileiraos, una Copa de Brasil, una Recopa Sudamericana, una Supercopa de Brasil y cuatro Campeonatos Paulistas.