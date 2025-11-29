Flamengo venció 1-0 a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia

Flamengo le ganó 1-0 a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 en una final que se disputó en el Estadio Monumental de Lima, Perú, con capacidad para 80 mil espectadores.

El único gol del partido fue convertido por el marcador central Danilo, a los 22' del complemento, mediante un perfecto golpe de cabeza tras una asistencia del mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

En el primer tiempo, el Flamengo fue quien maneja los hilos del partido, teniendo el absoluto control de la pelota ante un Palmeiras que le costó el retroceso y no terminó de entrar en el encuentro.

Danilo se elevó y metió un cabezazo pleno para el 1-0 de Flamengo

En el complemento, sin mucho juego de ambas partes, los equipos gastaron su energia en la disputa y la lucha del partido, dando un desarrollo que pasó más por lo físico, gestionando la sensación de que el que hacía el gol, se quedaba con la Copa Libertadores .

Sin embargo, el experimentado defensor Danilo rompió el cero a los 20 minutos del segundo tiempo y puso el 1-0 para Flamengo .

Danilo da Silva de Flamengo celebra su gol este sábado, en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental U, en Lima Danilo da Silva ya metió el cabezazo perfecto para el 1-0 que celebró todo Flamengo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. EFE

Desde la izquierda, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta metió un gran centro al punto penal donde el ex jugador del Real Madrid de España se elevó y metió un excelente cabezazo al ángulo derecho del arquero Carlos Miguel que se quedó parado viendo como la pelota rebotó en el palo y entró.

El momento más esperado: Flamengo recibió "la gloria eterna"

Con este resultado, el Mengao conquistó su cuarta Copa Libertadores y se convierte en el brasileño más ganador de la historia, superando las tres de Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo.

Flamengo levantó la cuarta Copa Libertadores de su historia Flamengo levantó la cuarta Copa Libertadores de su historia ESPN

Ahora, el Flamengo irá en busca de conquistar el Brasileirao donde es líder con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, y a falta de dos fechas. El miércoles desde las 21.30 recibirá a Ceará en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y, en caso de ganar, se consagrará campeón del fútbol brasileño.

Por su parte, el equipo del portugués Abel Ferreira se quedó a las puertas de su cuarta Copa Libertadores, algo que no le pasaba desde el 2000 cuando perdió la final ante Boca en San Pablo.

El próximo miércoles desde las 21.30 horas, en paralelo con el Flamengo, enfrentará al Atlético Mineiro en condición de visitante. Palmeiras debe ganar y esperar que el Mengao no lo haga en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Fuente: NA

