El picante posteo de un jugador de River tras haber sido dejado libre por Gallardo: "Qué placer fue haber trabajado con..."

La limpieza de Marcelo Gallardo en el plantel de River arrancó con todo. Luego de un 2025 penoso y en el que su equipo no cumplió ninguno de los objetivos, ni siquiera el de clasificarse a la Copa Libertadores -depende de Boca o Argentinos para aspirar al Repechaje-, el DT les comunicó a seis jugadores, la mayoría de renombre, que ya no serán tenidos en cuenta.

Entre ellos se encuentran Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco, todos héroes de Madrid, y Miguel Ángel Borja, quien supo ser la figura excluyente del Millonario y también se irá libre por decisión del Muñeco. Incluso, la cuenta oficial del club los despidió de manera muy especial durante la jornada del viernes.

Federico Gattoni se despidió de River tras ser borrado por Gallardo En medio de tantos pesos pesados, el que pasó inadvertido fue el nombre Federico Gattoni. El zaguero de 26 años completa la lista de borrados de Gallardo hasta el momento y volverá al Sevilla de España luego de un frustrado paso a préstamo por el Millonario, donde está colgado desde marzo: su último partido fue en la victoria ante Ciudad Bolívar por la Copa Argentina.

El posteo de despedida de Federico Gattoni en River: no hizo mención a Gallardo. El posteo de despedida de Federico Gattoni en River: no hizo mención a Gallardo. Si bien no recibió el adiós por parte del club, el ex San Lorenzo publicó un posteo de despedida en su cuenta de Instagram con una foto junto al cuerpo médico del club. “Seguimos enfocados, como siempre, mirando para adelante. Qué placer fue trabajar con este equipo de profesionales y, por sobre todo, buena gente”, escribió el jugador. Lo particular es que nunca hizo mención al Muñeco.