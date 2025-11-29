Lo quiere Gallardo: River va por la última joyita que se sumó a la Selección argentina de Scaloni
Marcelo Gallardo ya empezó a trabajar en su renovado River para 2026 y desea contar con una de las grandes promesas de la Scaloneta. De quién se trata.
Marcelo Gallardo ya demostró con hechos que habrá una profunda reestructuración en el plantel de River para 2026. Al mismo tiempo en el que lleva adelante la limpieza del mismo (ya les comunicó a cuatro héroes de Madrid que no seguirán), el DT empieza a enfocarse en la llegada de posibles refuerzos y ya le entregó algunos nombres a la dirigencia.
No obstante, hubo un jugador que fue ofrecido en las últimas horas y que gustó mucho en Núñez: Gianluca Prestianni, una de las últimas joyitas de la Selección argentina. El extremo de 19 años actualmente juega en el Benfica de Portugal, pero tuvo poca continuidad en 2025 y tanto las Águilas como el jugador no ven con malos ojos una salida para sumar minutos.
Prestianni, el pedido de Marcelo Gallardo para su nuevo River
El surgido en Vélez viene de romperla en el Mundial Sub 20, donde arrancó de suplente y terminó afianzado como titular siendo una de las figuras del equipo finalista de Diego Placente, y ese alto nivel lo llevó a tener su primera convocatoria a la Scaloneta en la última fecha FIFA. De hecho, hasta sumó sus primeros minutos con la Mayor en la victoria 2-0 ante Angola en Luanda.
Luego de recibir el visto bueno de Gallardo, River inició gestiones con el elenco luso para el regreso de Prestianni al fútbol argentino. Si bien el argentino tiene contrato allí hasta diciembre de 2029, la idea es poder negociar un préstamo, teniendo en cuenta que el Benfica pagó ocho millones de euros por el 85% de su pase a finales de 2023.
Los números de la joyita argentina con el Benfica en 2025
A lo largo de 2025, el juvenil disputó apenas 18 partidos con la camiseta de las Águilas, contando el Mundial de Clubes y la Champions. Por ese motivo es que busca una salida de su actual club, y River es uno de los destinos más tentadores que tiene sobre la mesa. Habrá que ver cómo avanzan las charlas entre las parte, aunque el optimismo está. ¿Se dará?