Las bombas de Ramón Díaz tras el 1-5 de Inter ante Vasco que lo dejó cerca del descenso: "Fue una vergüenza"

El Inter de Porto Alegre recibió una dura paliza, quedó al borde de la zona roja y Ramón Díaz, que podría ser echado en las próximas horas, fue explosivo en conferencia.

Ramón Díaz está a punto del golpe de nocaut como DT del Inter de Porto Alegre. La durísima derrota 1-5 ante Vasco de Gama dejó al equipo de al borde de la zona de descenso directo con dos fechas por jugarse en el Brasileirao en una lucha ajustadísima con equipos como el Santos de Neymar, Fortaleza, Vitória y Ceará.

Las fuertes frases de Ramón Díaz tras la goleada 1-5 del Inter, al borde del descenso Tras la lapidaria goleada en contra, el histórico exentrenador de River dio la cara en conferencia de prensa junto a su hijo y ayudante de campo, Emiliano, y dejó frases explosivas para expresar su bronca por el resultado. "Hoy fue una vergüenza para todos. No competimos. Ya habíamos jugado buenos partidos antes y nunca había pasado algo así. Es preocupante", apuntó en primer término.

Es fácil buscar problemas ahora, porque estamos en una situación crítica. Sabíamos que estábamos luchando, pero queríamos proteger al grupo y asumir las consecuencias. Yo, al menos, no veo ningún problema dentro del grupo", continuó Díaz, que tiene un saldo negativo desde que asumió en el club (tres victorias, cinco empates y cinco derrotas).

Ramón Díaz Luego de la derrota 1-5 ante Vasco de Gama, el Inter de Ramón Díaz quedó al borde del descenso. @SCInternacional En la misma línea, el DT se mostró desconcertado por el cambio de actitud de su equipo a comparación de partidos anteriores. "Lo que no entiendo es tener esa primera parte contra el Santos y luego, días después, un partido así contra el Vasco. Hoy hemos cometido muchos errores, pero tenemos que dar un paso al frente y ganar los partidos que quedan. Estamos con los mismos puntos que Santos", explicó.