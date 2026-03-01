River: aparecieron pasacalles con mensajes contra los jugadores y la dirigencia tras la salida de Gallardo
El sábado por la noche colgaron dos pasacalles enfrente del Monumental con referencias directas a uno de los máximos ídolos históricos de River.
River Plate vive días de transición tras la salida de Marcelo Gallardo y mientras espera que el Chacho Coudet llegue en los próximos días para reemplazarlo en el cargo. Entretanto, el equipo dirigido interinamente por Marcelo Escudero visitará este lunes a Independiente Rivadavia en Mendoza por la fecha 7 del Torneo Apertura.
Este sábado por la noche, a horas de que el plantel emprendiera viaje, aparecieron en Figeroa Alcorta, enfrente del Monumental, dos pasacalles con mensajes en contra de los jugadores y la dirigencia por los acontecimientos recientes, ambos con referencias directas a uno de los máximos ídolos históricos del club.
Los pasacalles contra los jugadores y la dirigencia
"No alcanza con tener plata, hay que jugar bien al fulbo", rezaba uno de ellos. Dicha frase había sido pronunciada en 1996, minutos después de que el Millonario ganara su segunda Copa Libertadores, por Ramón Díaz, entrenador por aquel entonces, en una clara chicana al Boca presidido por Mauricio Macri.
Pero no fue la única alusión al Pelado, quien en las últimas semanas volvió a ser noticia en el mundo River. El otro pasacalle tenía un reclamo bien concreto: "Se olvidaron de Ramón". Esto viene a colación de que el riojano, uno de los técnicos más ganadores en la historia de la Banda, no figuraba entre los candidatos a suceder a Gallardo.
Los logros de Ramón Díaz como DT de River
Tras un exitoso paso como jugador y formado en el club, Ramón Díaz tuvo dos ciclos como DT de River. En el primero, que fue de 1995 a 2002, ganó 5 títulos de Primera División (incluido el histórico tricampeonato del Apertura '96, Clausura '97 y Apertura '97), la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997. En su segunda etapa, que fue de 2012 a 2014, se alzó con el Torneo Final 2014 y su correspondiente Copa Campeonato (el antecesor del actual Trofeo de Campeones).