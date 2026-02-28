El gesto del Chacho Coudet vinculado a River al retirarse del estadio en ¿su último partido con Alavés?

Tras la derrota ante Levante por La Liga de España, Eduardo Coudet protagonizó una escena que muchos hinchas de River tomaron como un guiño. El video.

El gesto del Chacho Coudet con un hincha de River tras el 0-2 de Alavés ante Levante. ¿Guiño al Millo?

La sucesión de Marcelo Gallardo ya dejó de ser tema tabú en River y, de a poco, empieza a tomar forma concreta. En ese sentido, todos los caminos conducen a Eduardo Coudet, el principal apuntado por la dirigencia del Millonario y con quien ya hubo avances que lo acercan cada vez más a Núñez.

El que blanqueó la situación fue Christian Bragarnik. En diálogo con Equipo F, programa de ESPN, el representante del Chacho reveló que este viernes se dio el primer acercamiento formal. “Ya hablé con (Stefano) Di Carlo y me preguntó por Coudet. A las 18.30 me escribió para ver si estaba disponible, me consultó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación“, sentenció, justo antes de admitir: “Me pidieron que vea si hay chance de salir del Alavés“.

El gesto de Eduardo Coudet con un hincha de River a la salida del estadio En paralelo a esas declaraciones, hubo un gesto en España que no pasó desapercibido. Tras la derrota 0-2 de su equipo ante el Levante, el extécnico de Racing y Central se cruzó con un hincha millonario a la salida del estadio que le mostró un cartel con el escudo de River. Y claro, el Chacho no dudó un segundo: se acercó a saludarlo, se sacó una foto con él y le firmó la lámina.

El gesto del Chacho Coudet con un hincha de River tras el 0-2 de Alavés ante Levante. ¿Guiño al Millo? Video: ESPN La imagen rápidamente se viralizó y fue interpretada como un guiño en lo que podrían ser sus últimas horas en Alavés. Mientras tanto, en Núñez siguen expectantes y mantienen la guardia alta.