Leandro Paredes no será titular e irá al banco de Boca contra Gimnasia de Mendoza: los motivos
Pese a que ya se entrena a la par de sus compañeros, Leandro Paredes no irá desde el arranque en la Bombonera y ocupará un lugar entre suplentes. ¿Por qué?
La vuelta de Leandro Paredes es la mejor noticia que recibió Boca de cara al partido frente a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera, este sábado desde las 17:45. El campeón del mundo estará a disposición de Claudio Úbeda, pero no irá desde el arranque y comenzará el partido en el banco de suplentes.
Por qué Leandro Paredes no irá desde el arranque en Boca-Gimnasia de Mendoza
La decisión, lejos de ser improvisada, responde, en primera instancia, a una planificación que busca cuidarlo después de su última lesión. En este tramo final de recuperación de su tobillo (sufrió un esguince) el capitán xeneize trabajó con intensidad, sumó dobles turnos y combinó tareas en Boca Predio . Y si bien ya se entrena a la par del grupo, el cuerpo técnico prefirió no acelerar los tiempos y cuidarlo.
No obstante, el contexto también influye: el próximo miércoles, Boca tendrá una parada todavía más exigente contra Lanús, que viene de ganar la Recopa Sudamericana, en la Fortaleza. Con dos partidos tan cercanos, exponerlo desde el arranque ante los mendocinos podía implicar un riesgo innecesario que nadie -ni el propio Paredes- está dispuesto a correr.
Finalissima en el horizonte, el punto clave para no apresurar su vuelta
Como si fuera poco, en el horizonte aparece la Selección Argentina. El 27 de marzo se jugará la Finalissima ante España en Qatar, un compromiso especial y muy esperado por todo el país, y el ex Roma quiere llegar con ritmo pero, sobre todo, sano.
Mientras tanto, Boca se las arregla sin él y Milton Delgado seguirá como titular, compartiendo el mediocampo con Santiago Ascacibar y Williams Alarcón. La vuelta de Paredes será progresiva, con minutos desde el banco y la idea de que, cuando le toque volver de entrada, sea con el motor a pleno.