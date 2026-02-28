Con el regreso de Paredes, Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza: hora, TV y formaciones

Luego de recuperarse de la lesión, Leandro Paredes recupera la titularidad en Boca, que se mide con Gimnasia y Esgrima de Mendoza después de 43 años.

Leandro Paredes compartirá el mediocampo de Boca por primera vez con Santiago Ascacibar y Ander Herrera.

Boca recibirá este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión.

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Boca llega a este encuentro luego de empatar en la última fecha como local frente a Racing, mientras que el martes debutó en la Copa Argentina con un cómodo triunfo 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.

Adam Bareiro Boca 16x9 Después de su doblete en el debut con la camiseta de Boca, Adam Bareiro será titular frente al elenco mendocino. @BocaJrsOficial Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen un partido menos que el resto de los equipos (deben uno ante Lanús), por lo que en caso de vencer a los mendocinos se acomodarán en la tabla.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, viene de igualar 1-1 como local frente a Independiente y, si bien está 13° con siete puntos, una histórica victoria en La Bombonera le permitiría soñar con pelear por el ingreso a los playoffs.