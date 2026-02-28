Gimnasia y Esgrima vuelve a La Bombonera con el regreso de Módica

Con el regreso de Modica, Gimnasia y Esgrima de Mendoza visita a Boca Juniors tras 42 años sin enfrentarse.

Este sábado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitará a Boca Juniors en un duelo con historia en La Bombonera. Será el primer cruce entre ambos desde el 13 de marzo de 1983, cuando el Xeneize se impuso 2 a 1.

El Lobo llega con una novedad fuerte en ofensiva: vuelve Agustín Módica tras superar su lesión y será titular, mientras que Simoni deja el once inicial. La vuelta del delantero representa una apuesta ofensiva clara para un equipo que buscará sostener intensidad y presencia en ataque.

En defensa, Luciano Paredes continuará como marcador de punta, ratificando la confianza del cuerpo técnico en su adaptación al puesto. En el arco, Lautaro Petruchi seguirá como titular debido a la lesión de Rigamonti, consolidándose como pieza clave en este tramo de la competencia.

El equipo dirigido por Ariel Broggi intentará hacerse fuerte en un escenario histórico, apoyado en un plantel joven y competitivo que busca sumar en una de las canchas más exigentes del país.

Probable formación de Gimnasia: