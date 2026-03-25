Gimnasia, en modo incógnita: Palermo se enfría y la sucesión suma nombres inesperados

El banco quema. Y en Gimnasia y Esgrima de Mendoza lo saben. Lo que hace apenas unos días parecía encaminado con Martín Palermo hoy está prácticamente caído. Se enfrió. Y fuerte.

El nombre que seducía por peso, historia y respaldo mediático empezó a diluirse en silencio. Sin anuncio oficial, pero con señales claras: la negociación no avanzó como se esperaba y, al día de hoy, su llegada parece más lejana que cercana. y el lunes era todo lo contrario .

En ese vacío, empezaron a ganar terreno otras opciones. Primero, las lógicas. Guillermo Farré y Cristian González aparecieron como alternativas firmes, con recorrido reciente y perfiles más terrenales. Dos técnicos con identidad, carácter y experiencia en contextos complejos.

Pero cuando parecía que la historia se resolvía entre esos nombres, el tablero volvió a moverse.

Desde atrás, casi en silencio, irrumpieron dos apellidos que pocos tenían en el radar inicial: Luca Marcogiuseppe e Iván Delfino. Dos perfiles distintos, menos mediáticos, pero que empezaron a sonar fuerte en las últimas horas.

Y ahí es donde la trama se pone interesante.

Porque cuando aparecen nombres “tapados”, muchas veces es porque la dirigencia empieza a cambiar el enfoque: menos cartel, más proyecto. O, dicho de otra forma, menos ruido y más control.

luca marcogiuseppe (4).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una decisión que marcará el rumbo

La salida de Ezequiel Broggi dejó más que un hueco: dejó urgencias. Gimnasia necesita reaccionar, ordenar y, sobre todo, encontrar una identidad rápida en un torneo que no espera a nadie.

Y el tiempo juega en contra.

Porque el estreno del nuevo entrenador ya tiene fecha. Será nada menos que ante Vélez Sarsfield, el viernes 3 de abril a las 22 horas, en el Víctor. Un debut con contexto, con presión y con lupa.

Pero hay un problema: todavía no se sabe quién se va a sentar en el banco.

Entre la incertidumbre y el riezgo

La danza de nombres no es solo parte del folklore del fútbol argentino. También puede ser síntoma de indecisión. O peor aún: de falta de rumbo claro.

¿Se cayó Palermo por diferencias económicas? ¿Por proyecto? ¿Por tiempos? Nadie lo dice oficialmente. Pero algo pasó.

Mientras tanto, Farré y el Kily siguen en carrera, aunque sin el empuje inicial. Y los “outsiders” empiezan a ganar terreno en una carrera que, hoy, no tiene dueño.

Gimnasia está en un punto clave.

Porque no se trata solo de elegir un técnico.

Se trata de elegir hacia dónde quiere ir.