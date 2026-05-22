El refuerzo que ilusiona a Gimnasia: una figura mendocina que se destaca en el exterior

Refuerzo de jerarquía es lo que busca Gimnasia y Esgrima de Mendoza para la próxima temporada. Los ojos del club apuntan nuevamente hacia Santiago González, el extremo mendocino que actualmente se destaca en Sporting Cristal.

Según contó Joaquín Sastre en Radio Jornada, el Lobo ya había intentado incorporar al jugador en el último mercado de pases, aunque la negociación no prosperó debido a las altas pretensiones económicas del club peruano.

Sin embargo, la posibilidad no quedó descartada y en Gimnasia están atentos a lo que pueda suceder en las próximas semanas. Sobre todo porque Darío Franco considera clave sumar un futbolista con desequilibrio y velocidad por las bandas, características que encajan perfectamente con el perfil del “Mágico”.

Santiago González ya conoce muy bien la institución mensana. Tuvo un paso por el club entre 2019 y 2021, período en el que disputó 24 partidos, convirtió 2 goles y entregó 4 asistencias, dejando un buen recuerdo en los hinchas.

Hoy, con 26 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Desde su llegada a Sporting Cristal en 2024 acumula 83 partidos, 24 goles y 29 asistencias, además de participar en la Copa Libertadores.

Claro que la operación aparece compleja. El futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y su cotización ronda los 2 millones de euros, números difíciles para la realidad económica del fútbol argentino. Aun así, en Gimnasia no pierden las esperanzas y planean volver a insistir por un jugador que seduce y mucho a la dirigencia.