¿Hay penalización? Alpine cambió una pieza clave en el auto de Colapinto

El Gran Premio de Canadá comenzó de manera complicada para Franco Colapinto . El piloto argentino apenas pudo completar unos minutos en pista durante la única práctica libre del fin de semana antes de sufrir una falla en la unidad de potencia de su Alpine , un inconveniente que lo dejó sin referencias de cara a la clasificación sprint en Montreal.

El problema apareció apenas iniciada la FP1. Colapinto transitaba la recta previa a la chicana final del Circuito Gilles Villeneuve cuando el monoplaza perdió potencia de manera repentina. Desde la radio, el argentino reportó problemas con el acelerador mientras intentaba regresar lentamente hacia el pitlane.

El problema que frenó a Colapinto en el arranque de la FP1 del GP de Canadá

El problema que frenó a Colapinto en el arranque de la FP1 del GP de Canadá

Finalmente, logró llegar hasta la zona de boxes aprovechando la inercia del auto y luego fue asistido por los mecánicos de Alpine, que empujaron el coche hasta el garaje para comenzar a trabajar sobre el desperfecto.

Poco después del incidente, Alpine informó oficialmente que investigaba “un problema relacionado con la unidad de potencia (hardware)” en el coche del argentino. Sin embargo, pese al intenso trabajo de los mecánicos, Colapinto ya no pudo regresar a la pista y terminó la práctica sin completar vueltas rápidas.

Horas más tarde, el equipo francés confirmó cuál fue la intervención realizada sobre el monoplaza. “Tras la FP1, el equipo cambió la batería del coche de Franco de cara a la clasificación Sprint. Se trata de la segunda batería de la temporada, por lo que no implicará ninguna penalización”, comunicó Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057895886529704437&partner=&hide_thread=false A frustrating start to the weekend for @FranColapinto. We'll get the car sorted and ready for Sprint Quali pic.twitter.com/TlNYfirZ0t — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

La aclaración resulta importante porque la Fórmula 1 mantiene límites estrictos en la cantidad de componentes que pueden utilizarse durante la temporada.

En este caso, al tratarse apenas de la segunda batería utilizada por Colapinto en el campeonato, el cambio quedó dentro de los márgenes reglamentarios y no tendrá consecuencias deportivas para el argentino en Montreal.

Un problema que deja a Alpine muy mal parado

La falla mecánica resulta especialmente inoportuna para Alpine y para Colapinto por el formato sprint del Gran Premio de Canadá. A diferencia de un fin de semana tradicional, los pilotos cuentan con una sola práctica libre antes de afrontar directamente la clasificación sprint.

Eso provocó que el argentino perdiera un tiempo muy valioso para adaptarse a las condiciones del circuito y trabajar en la puesta a punto del auto. El Gilles Villeneuve, además, es uno de los trazados más particulares del calendario por sus fuertes frenadas, zonas de aceleración y muros muy cercanos.

colapito canadaá viernes Complicado arranque para Alpine y Franco Colapinto en Montreal. X @F1

La situación contrastó con el clima optimista que se vivía dentro del equipo apenas un día antes. Colapinto había llegado a Montreal después de conseguir en Miami el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1, gracias al séptimo puesto obtenido en la carrera principal.

El optimismo previo de Colapinto tras el gran resultado en Miami

En la previa de la actividad en Canadá, el piloto argentino había destacado la evolución del rendimiento de Alpine y el impacto positivo de las últimas mejoras introducidas por la escudería. "Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes en Miami. No solo en una sesión, sino durante todo el fin de semana desde el comienzo. Eso demuestra que todo lo que hicimos dio resultado", explicó Colapinto el jueves en Montreal.

El argentino también remarcó la confianza que había generado el último resultado para encarar las siguientes carreras del campeonato. "Así que, en general, fue parte de un muy buen fin de semana porque sumamos puntos con ambos autos. Fue un fin de semana mucho mejor por lo competitivos que fuimos. Así que definitivamente nos da más confianza de cara a Canadá", aseguró.

Además, se mostró conforme con el rumbo técnico que tomó el equipo en las últimas fechas: "Creo que el paquete completo ha mejorado. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones aquí, lo cual también es positivo. Estamos enfocándonos en las áreas correctas, algo que veníamos intentando encontrar desde hace un par de carreras. Y ahora sentimos que estamos apuntando a las cosas adecuadas, y eso por supuesto es bueno".

Ahora, Alpine buscará dejar atrás rápidamente el problema sufrido en la FP1 para intentar que Colapinto pueda recuperar terreno durante el resto del fin de semana en Montreal.