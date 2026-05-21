Qué cambia en la Fórmula 1 cuando hay carrera Sprint y por qué Canadá será un desafío extra para Colapinto

La Fórmula 1 volverá a tener actividad este fin de semana con el Gran Premio de Canadá , pero no será una fecha convencional. La carrera de Montreal se disputará bajo el formato Sprint , un esquema especial que modifica por completo el ritmo habitual de trabajo para pilotos y equipos.

En un fin de semana tradicional, las escuderías cuentan con tres sesiones de entrenamientos libres para entender el comportamiento del auto, probar configuraciones y trabajar sobre la estrategia de carrera. Ese margen permite equivocarse, corregir y llegar mejor preparados a la clasificación del sábado y al Gran Premio del domingo.

Con el formato Sprint , en cambio, casi todo ese tiempo desaparece. Solo hay una práctica libre antes de disputar la clasificación para la Sprint . Eso obliga a acelerar decisiones, reducir pruebas y trabajar bajo presión desde el primer minuto de actividad en pista .

La Fórmula 1 incorporó el formato Sprint para determinados Grandes Premios del calendario con la intención de agregar más acción competitiva durante los tres días del evento. El sistema modifica la estructura clásica del fin de semana y suma una carrera corta el sábado.

En un Sprint Weekend, el viernes comienza con una única práctica libre de una hora. Después de esa sesión se disputa la Sprint Qualifying, que define el orden de salida para la carrera corta del sábado.

El segundo día de actividad se divide en dos partes. Primero se corre la Sprint Race, una competencia de aproximadamente 100 kilómetros y unos 30 minutos de duración. Más tarde se realiza la clasificación tradicional que determina la parrilla de salida del Gran Premio en cuestión. El domingo, finalmente, se disputa la carrera principal.

La Sprint no define la grilla del Gran Premio, pero sí entrega puntos importantes para el campeonato. El ganador suma ocho unidades, el segundo obtiene siete y el reparto continúa hasta el octavo clasificado, que recibe un punto.

pierre gasly china Pierre Gasly tuvo una gran performance en la qualy sprint del GP de China. X @AlpineF1Team

Menos tiempo de práctica y más presión para los equipos

La principal diferencia del formato Sprint aparece en el tiempo disponible para trabajar sobre el auto. Con apenas una sesión de práctica, los equipos deben llegar mucho más preparados desde fábrica y tomar decisiones rápidas durante el viernes.

Eso cambia completamente la manera de encarar el fin de semana. Cada salida a pista tiene objetivos específicos y casi no existe margen para improvisar o probar configuraciones extremas.

Los ingenieros deben apoyarse mucho más en simulaciones previas, datos históricos y herramientas virtuales para anticipar el comportamiento del monoplaza antes de llegar al circuito. Además, como el auto entra rápidamente en régimen de parc fermé, las posibilidades de realizar cambios importantes después de la práctica libre son mucho más limitadas que en un fin de semana normal.

La presión también aumenta para los pilotos. Un error temprano puede comprometer no solo la Sprint, sino también la preparación general para el resto del evento.

sprint gp bélgica La Sprint le agrega otro condimento a los Grandes Premios de la Fórmula 1. Shutterstock

Cómo se prepara Franco Colapinto para un fin de semana Sprint

Para un piloto joven como Franco Colapinto, el formato Sprint representa un desafío todavía mayor. La adaptación debe ser inmediata y el margen para aprender el comportamiento del auto durante el fin de semana prácticamente desaparece.

Por eso, buena parte del trabajo se realiza antes de viajar al circuito. Colapinto pasó horas en el simulador de Alpine en Enstone recreando el trazado de Montreal, practicando configuraciones y trabajando sobre distintos escenarios posibles de carrera.

El equipo también analizó información de temporadas anteriores para proyectar desgaste de neumáticos, niveles de carga aerodinámica y posibles estrategias para las distintas sesiones.

Con tan poco tiempo disponible en pista, Alpine necesita llegar al viernes con una base técnica muy avanzada. Incluso la estrategia inicial de neumáticos suele quedar definida antes de comenzar la actividad oficial.

Durante la práctica libre, cada vuelta adquiere un valor especial. No hay espacio para rodar sin un objetivo claro, ya que los equipos deben recolectar la mayor cantidad de información posible.

franco colapinto miami Franco Colapinto viene de redondear un muy buen fin de semana en Miami. Instagram @alpinef1team

En ese contexto, la comunicación entre Colapinto y sus ingenieros se vuelve más intensa y más rápida que en un fin de semana convencional. Las devoluciones del piloto sobre el comportamiento del auto resultan fundamentales para decidir ajustes antes de la clasificación Sprint.

Lo que cambia dentro del garaje de Alpine

El trabajo interno de los equipos también cambia considerablemente con este formato. Las reuniones técnicas son más cortas, pero mucho más concentradas, porque hay menos tiempo entre sesiones para analizar información y reaccionar.

Después de la única práctica libre del viernes, los ingenieros suelen pasar gran parte de la noche revisando datos para optimizar el auto antes de las siguientes actividades competitivas.

La carga de trabajo aumenta especialmente en áreas vinculadas a simulación, estrategia y análisis de rendimiento. Con tan poca actividad en pista, cada dato obtenido adquiere más importancia. Además, el formato Sprint obliga a tomar decisiones estratégicas mucho más rápido. Un mal ajuste inicial puede afectar tanto la Sprint del sábado como la clasificación para el Gran Premio.

Para Alpine, el desafío será especialmente importante en Canadá, un circuito donde la confianza sobre los frenos, la tracción y el paso por los muros suele ser determinante.

Cuántas carreras Sprint hay en 2026

El calendario 2026 incluye seis fines de semana Sprint distribuidos a lo largo de la temporada. El formato seguirá utilizándose en circuitos donde la Fórmula 1 considera que existen mayores posibilidades de adelantamientos y carreras intensas.

China y Miami repitieron su presencia dentro del esquema Sprint, mientras que Silverstone volverá a albergar este formato por primera vez desde el evento inaugural disputado en 2021. Montreal, sede del Gran Premio de Canadá, será una de las grandes novedades del calendario Sprint 2026. También debutarán con este formato Zandvoort y Singapur.

La elección de estos circuitos responde a la intención de mantener carreras cortas dinámicas, con menos gestión estratégica y más peleas directas en pista.

En ese contexto, el fin de semana canadiense aparece como una prueba especialmente exigente para pilotos y equipos. Habrá menos tiempo para corregir errores, más presión desde el viernes y un ritmo de trabajo mucho más intenso que el habitual. Y para Alpine y Colapinto, eso significa que cada vuelta comenzará a valer desde el primer minuto del fin de semana.