¿Se va Briatore? La noticia que golpea a Alpine en la previa del Gran Premio de Canadá

El presente de Alpine dentro de la Fórmula 1 atraviesa un momento alentador gracias al rendimiento competitivo del A526 bajo el nuevo reglamento técnico. Sin embargo, mientras el equipo francés ilusiona en pista, fuera de ella continúan creciendo las versiones sobre una posible venta de la estructura.

Desde hace meses circulan rumores acerca del futuro de la escudería. La posibilidad más concreta apunta a que el fondo inversor Otro Capital, propietario del 24% de las acciones, decida desprenderse de su participación. No obstante, también sigue latente la alternativa de que el Renault Group venda completamente el equipo, una opción que ya había sido analizada tiempo atrás.

En las últimas semanas apareció un nuevo protagonista en escena. Según publicó el medio brasileño UOL, el gigante chino BYD sería el principal candidato a quedarse con toda la estructura de Alpine, con el objetivo de convertirla en la primera escudería china de la historia de la Fórmula 1 .

De acuerdo con la información, la operación contaría con el visto bueno de la FIA, que considera positiva una mayor presencia de China dentro de la categoría. Además, el organismo buscaría evitar un escenario similar al de Red Bull Racing y su estructura satélite, razón por la cual no habría visto con buenos ojos una eventual compra accionaria por parte de Mercedes.

BYD ya había manifestado públicamente su intención de desembarcar en la Fórmula 1 durante el último Salón del Automóvil de Pekín y, según trascendió, avanzó de manera firme en conversaciones con Renault. La oferta de la automotriz china habría llegado prácticamente al mismo tiempo que la presentada por Mercedes.

Flavio Briatore en el ojo de la tormenta

La publicación brasileña también puso el foco en el futuro de Flavio Briatore. Según indicaron, el italiano perdería peso dentro de la estructura si BYD concreta la compra y podría abandonar el equipo al finalizar la temporada. Su rol quedaría limitado a cuestiones operativas, sin influencia en las decisiones estratégicas de fondo.

colapinto briatore Briatore podría irse de Alpine si ByD compra la escudería francesa. Instagram @briatoreflavio

En paralelo, aparece otro nombre fuerte vinculado al proyecto: Christian Horner. El ex jefe de Red Bull Racing habría mantenido reuniones recientes con altos directivos de BYD y sería uno de los principales apuntados para liderar el desembarco de la compañía china en la máxima categoría del automovilismo.