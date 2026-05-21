Alpine y el salto "imposible" en la Fórmula 1: cómo cambió tanto en tan poco tiempo

Hace apenas unos meses, Alpine aparecía como uno de los proyectos más cuestionados de la Fórmula 1 . El equipo había terminado último en el campeonato 2025 y buena parte de su temporada estuvo condicionada por una decisión extrema: dejar de invertir en el presente para concentrar todos los recursos posibles en el nuevo reglamento técnico de 2026.

Esa apuesta implicaba asumir riesgos importantes. Alpine no solo resignó competitividad durante gran parte del año pasado, sino que además abandonó progresivamente su histórica estructura como fabricante oficial de motores Renault para convertirse en cliente de Mercedes. En la práctica, el equipo apostó a reconstruirse desde cero.

En ese contexto, la expectativa ubicaba a Alpine intentando pelear en la zona media. Sin embargo, las primeras carreras de 2026 empezaron a mostrar algo distinto. El equipo todavía aparece lejos de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, pero al mismo tiempo comenzó a despegarse claramente de las escuderías con las que –en teoría- debía competir. Ese salto llamó la atención dentro del paddock y abrió un interrogante inesperado: cómo logró Alpine avanzar tanto en tan poco tiempo .

El análisis se desprende de un artículo publicado por The Race, en el que se explica cómo el inicio de la temporada dejó una parrilla bastante dividida. Por un lado están los cuatro equipos que dominan la Fórmula 1 actual; por detrás aparece un grupo encabezado por Alpine , que empezó a construir una diferencia cada vez más visible respecto del resto de la zona media .

Aunque Australia dejó sensaciones más discretas, Japón comenzó a marcar un cambio importante. Allí, Pierre Gasly logró terminar por delante de los dos Red Bull en un contexto particular para la escudería austríaca y, además, abrió una ventaja considerable respecto de otros equipos de mitad de parrilla.

alpine1 Alpine empezó a mostrar una diferencia clara respecto de los equipos con los que debía pelear en 2026. www.francolapinto.com

Miami reforzó todavía más esa tendencia. Franco Colapinto tuvo allí uno de sus fines de semana más sólidos desde su llegada al equipo y terminó muy por delante de los Williams.

Los resultados empezaron a mostrar un patrón repetido: Alpine ya no parecía mezclado con Racing Bulls, Haas o Williams, sino ubicado en una especie de terreno propio, todavía lejos de los líderes pero claramente un paso por delante del resto del pelotón medio.

El año que Alpine decidió “sacrificar”

Gran parte de la explicación aparece en las decisiones tomadas durante 2025. Mientras varios equipos continuaron invirtiendo recursos en el reglamento anterior, Alpine optó por concentrarse rápidamente en el proyecto 2026.

Eso implicó resignar competitividad durante casi toda la temporada pasada. Pero también permitió llegar antes que otros equipos al desarrollo del nuevo auto y adaptarse con mayor tiempo a las reglas técnicas renovadas.

La transición hacia motores Mercedes también fue clave. Alpine abandonó el proyecto propio de Renault y pasó a trabajar con una unidad de potencia considerada como una de las referencias del nuevo reglamento.

Es sabido que Mercedes construyó uno de los motores más competitivos del comienzo de esta era técnica. Alpine entendió rápidamente que necesitaba aprovechar esa base y construir alrededor de ella un paquete más eficiente que el de sus rivales directos.

franco colapinto radio Las nuevas reglas, el motor Mercedes y una fuerte reorganización interna explican el crecimiento de Alpine. Instagram @alpinef1team

Alpine dejó de compararse con la zona media

Uno de los cambios más interesantes en el equipo tiene que ver con la referencia competitiva que utiliza actualmente. Alpine ya no se mide únicamente contra Haas, Racing Bulls o Williams.

Según Steve Nielsen, director general del equipo, las comparaciones internas comenzaron a hacerse frente a Mercedes y otros equipos impulsados por motores de la marca alemana. La lógica detrás de eso es simple: si Alpine tenía acceso a una de las mejores unidades de potencia, debía demostrar que el resto del paquete técnico estaba a la altura.

Por ahora, los resultados parecen darle la razón. Alpine logró aprovechar mucho mejor el nuevo contexto reglamentario que varios de sus rivales directos y empezó a explotar herramientas que durante años no habían terminado de funcionar.

El equipo técnico encabezado por David Sánchez continúa atravesando una reorganización profunda, mientras nuevas herramientas -como el simulador Dynisma instalado el año pasado- comenzaron a tener un impacto más visible en el desarrollo del auto.

Todo eso ayudó a generar una situación particular: Alpine no parece capaz todavía de desafiar a los cuatro gigantes de la categoría, pero sí logró abrir una distancia importante respecto de quienes deberían ser sus rivales naturales.

fórmula 1 Alpine ya no pelea con los del fondo. Instagram @alpinef1team

Las mejoras técnicas aceleraron el crecimiento

El progreso no llegó únicamente por el reglamento nuevo o el cambio de motor. Alpine también comenzó a mostrar avances concretos en el desarrollo del auto. Durante el parate de abril, el equipo incorporó un chasis más liviano para Colapinto y un nuevo alerón trasero utilizado por Gasly en Miami. Esa actualización terminó de ensamblarse prácticamente sobre el inicio del fin de semana de carrera.

Los resultados fueron inmediatos. Alpine mostró un ritmo más sólido y consistente, especialmente frente a los equipos que todavía no habían introducido grandes paquetes de evolución.

Sin embargo, dentro de la estructura francesa mantienen cierta cautela. Nielsen admitió que algunos rivales decidieron retrasar sus desarrollos y que probablemente la situación vuelva a modificarse en las próximas carreras. “Los demás equipos trajeron un poco menos”, explicó. “Audi quizás se quedó un poco atrás en comparación con nosotros, lo mismo para Racing Bull”.

Por eso, en Alpine creen que la verdadera prueba llegará cuando todos los equipos comiencen a introducir mejoras importantes de manera simultánea.

El cambio de mentalidad dentro del equipo

Además del salto técnico, Alpine también empezó a mostrar un cambio interno en la manera de interpretar sus objetivos. Durante 2025, la prioridad era simplemente escapar del fondo de la parrilla.

Ahora el escenario es diferente. El equipo ya no celebra únicamente sumar puntos: empezó a pensar en consolidarse como el quinto mejor conjunto de la Fórmula 1. La sensación interna es que Alpine logró algo que parecía poco probable hace apenas unos meses: salir del grupo de equipos que pelean por sobrevivir en la zona media y empezar a instalarse un escalón más arriba.

Colapinto FP1 Miami El optimismo reina dentro de Alpine. X @AlpineF1Team

El desafío de sostener el salto

El gran interrogante ahora pasa por la continuidad de ese crecimiento. La Fórmula 1 ya mostró otras veces que un buen inicio bajo un reglamento nuevo no garantiza estabilidad a largo plazo. Alpine, de hecho, vivió algo parecido en 2022, cuando apareció como el mejor equipo detrás de los líderes antes de volver a perder terreno con el paso de las temporadas.

La diferencia es que esta vez el proyecto parece apoyarse sobre una base más amplia. El equipo llega con una estructura técnica renovada, un nuevo proveedor de motores y herramientas de desarrollo más modernas.

Aun así, el panorama puede cambiar rápidamente. Red Bull introdujo mejoras importantes en Miami, McLaren continúa evolucionando y varios equipos de mitad de parrilla preparan paquetes para las próximas fechas.

Por eso, el verdadero objetivo de Alpine no parece ser alcanzar inmediatamente a los cuatro gigantes, sino sostener esa posición “intermedia” que construyó en el arranque de 2026. Ese sería, después de un 2025 marcado por los malos resultados, un avance mucho más importante de lo que muchos imaginaban.