Franco Colapinto fue P14 en la última práctica libre antes de la qualy en Barcelona

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Minutos finales y a pensar en la qualy

La sesión entra en sus minutos finales y varios pilotos continúan en pista evaluando el comportamiento de los neumáticos C4. Todo indica que el compuesto tiene una degradación elevada y que difícilmente permita completar una segunda vuelta rápida con el mismo nivel de rendimiento.

Ese escenario anticipa una clasificación más exigente de lo habitual, ya que los equipos no podrán acumular varios intentos consecutivos en una misma salida. Especialmente en la Q1, será clave administrar cada vuelta y elegir el momento adecuado para buscar el mejor registro.