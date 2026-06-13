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Franco Colapinto durante la FP3 en Barcelona.
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Franco Colapinto fue P14 en la última práctica libre antes de la qualy en Barcelona

Franco Colapinto tuvo una discreta participación en la FP3. Pierre Gasly quedó por delante suyo, mientras que Russell fue la referencia.

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El piloto argentino siguió acumulando vueltas en el circuito de Montmeló y buscó mejorar las sensaciones con el A526 después de un inicio de fin de semana complicado para la escudería francesa. Mientras tanto, en la parte alta de la tabla volvió a destacarse George Russell, quien marcó el mejor tiempo con Mercedes al registrar 1:15.679.

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El británico superó por 214 milésimas al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que Charles Leclerc (Ferrari) completó el top 3 de la sesión. Con el trabajo de prácticas concluido, Colapinto y Alpine ahora centran su atención en la clasificación, uno de los momentos clave del fin de semana en Barcelona.

A lo largo de toda la sesión hubo muy poca actividad, ya que los equipos preferían esperar el momento adecuado para sacar a sus pilotos a pista, teniendo en cuenta también que cada vuelta vale oro en este circuito ya que los neumáticos demostraron sufrir un gran desgaste en las primeras prácticas libres.

Colapinto se mantuvo durante gran parte de esta FP3 en las últimas posiciones. Recién a falta de poco menos de 10 minutos pudo ubicarse decimotercero, aunque su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó mejorando su registro para bajarlo al decimocuarto puesto final.

La actividad en el GP de Barcelona continuará a las 11 de la mañana de este sábado, con la clasificación para la carrera del domingo.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 del GP de Barcelona

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Terminó la FP3

Franco Colapinto fue P14, mientras que Gasly finalizó P13.

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En tanto que Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo. En su mejor vuelta, el británico cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 679 milésimas, 214 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 243 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

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Minutos finales y a pensar en la qualy

La sesión entra en sus minutos finales y varios pilotos continúan en pista evaluando el comportamiento de los neumáticos C4. Todo indica que el compuesto tiene una degradación elevada y que difícilmente permita completar una segunda vuelta rápida con el mismo nivel de rendimiento.

Ese escenario anticipa una clasificación más exigente de lo habitual, ya que los equipos no podrán acumular varios intentos consecutivos en una misma salida. Especialmente en la Q1, será clave administrar cada vuelta y elegir el momento adecuado para buscar el mejor registro.

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Se reanuda la sesión

La interrupción fue breve y los autos ya vuelven a salir a pista. Restan poco más de 20 minutos de sesión, por lo que todavía hay margen suficiente para realizar otro intento rápido si los equipos deciden utilizar un segundo juego de neumáticos blandos, una estrategia habitual en la tercera práctica libre.

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Bandera roja en la FP3

Valtteri Bottas quedó atrapado en la grava de la curva 10 y la dirección de carrera desplegó la bandera roja para detener la sesión. El finlandés intentó sacar el auto por sus propios medios, pero no logró volver a la pista.

Las repeticiones mostraron que el piloto tomó ligeramente el piano en el ingreso a la curva, aunque eso por sí solo no parecía explicar la salida de pista, ya que el monoplaza siguió recto hacia la escapatoria.

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Poco después, Bottas aclaró la situación por radio: "Perdí el pedal de freno, los frenos desaparecieron. Tuve mucha suerte ahí".

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Mercedes marca el ritmo

Cuando se cumple la mitad de la sesión, George Russell pasa al frente de la clasificación con un tiempo de 1:16.258, aventajando por 0.242 segundos a su compañero de equipo en Mercedes.

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Detrás de los dos autos de la escudería alemana se ubica Lando Norris, seguido por Charles Leclerc. Max Verstappen asciende hasta la quinta posición y queda por delante de Oscar Piastri.

Por su parte, Lewis Hamilton completa una vuelta condicionada por el tráfico generado por Lance Stroll en el tramo final del circuito. Aun así, el británico logra colocarse sexto, entre Verstappen y Piastri.

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Colapinto y Gasly marcan sus primeros tiempos en la FP3

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Franco sale a pista con blandos

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Inicio con poca actividad en Barcelona

Luego de 20 minutos de sesión, muy pocos pilotos salieron a la pista.

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Primeras referencias

Nico Hülkenberg registró el mejor tiempo de la sesión hasta el momento en su primera salida con neumáticos medios, con una vuelta de 1:18.477. De todos modos, el registro todavía se encuentra lejos de los tiempos que se vieron durante la jornada del viernes.

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Franco Colapinto, listo para salir a pista

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7:30 Empieza la FP3 en Barcelona

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