Franco Colapinto fue P14 en la última práctica libre antes de la qualy en Barcelona
Franco Colapinto tuvo una discreta participación en la FP3. Pierre Gasly quedó por delante suyo, mientras que Russell fue la referencia.
Franco Colapinto tuvo una discreta participación en la FP3. Pierre Gasly quedó por delante suyo, mientras que Russell fue la referencia.
Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, una sesión en la que Alpine continuó trabajando para encontrar una puesta a punto más competitiva de cara a la clasificación.
El piloto argentino siguió acumulando vueltas en el circuito de Montmeló y buscó mejorar las sensaciones con el A526 después de un inicio de fin de semana complicado para la escudería francesa. Mientras tanto, en la parte alta de la tabla volvió a destacarse George Russell, quien marcó el mejor tiempo con Mercedes al registrar 1:15.679.
El británico superó por 214 milésimas al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que Charles Leclerc (Ferrari) completó el top 3 de la sesión. Con el trabajo de prácticas concluido, Colapinto y Alpine ahora centran su atención en la clasificación, uno de los momentos clave del fin de semana en Barcelona.
A lo largo de toda la sesión hubo muy poca actividad, ya que los equipos preferían esperar el momento adecuado para sacar a sus pilotos a pista, teniendo en cuenta también que cada vuelta vale oro en este circuito ya que los neumáticos demostraron sufrir un gran desgaste en las primeras prácticas libres.
Colapinto se mantuvo durante gran parte de esta FP3 en las últimas posiciones. Recién a falta de poco menos de 10 minutos pudo ubicarse decimotercero, aunque su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó mejorando su registro para bajarlo al decimocuarto puesto final.
La actividad en el GP de Barcelona continuará a las 11 de la mañana de este sábado, con la clasificación para la carrera del domingo.