Alpine rompió el toque de queda en Barcelona: qué dice el reglamento de la FIA
La escudería francesa realizó trabajos nocturnos en el auto de Pierre Gasly antes de la continuidad del fin de semana.
Alpine decidió realizar modificaciones en el monoplaza de Pierre Gasly antes de la continuidad del Gran Premio de Barcelona y, para completar los trabajos, rompió el toque de queda impuesto por la FIA durante la noche del viernes. La escudería utilizó una de las excepciones reglamentarias disponibles para preparar un nuevo chasis destinado al auto número 10.
La medida fue confirmada por el propio equipo durante la mañana del sábado. El objetivo fue reemplazar el chasis del francés con una unidad proveniente del stock disponible de la estructura, en un intento por mejorar el comportamiento del A526 de cara al resto de la actividad del fin de semana.
Se trata de la segunda vez en la temporada que Alpine incumple el denominado "curfew", la normativa que restringe las horas de trabajo del personal durante los Grandes Premios para evitar jornadas excesivamente prolongadas. Cada equipo dispone de cuatro excepciones anuales que puede utilizar sin recibir sanciones.
Una excepción reglamentaria sin consecuencias deportivas
Al tratarse de la segunda utilización de esas cuatro excepciones permitidas, Alpine no afrontará ninguna penalización por haber trabajado fuera del horario establecido. La decisión permitió al equipo completar el montaje del nuevo chasis y avanzar con la preparación del auto para las sesiones restantes en el circuito de Barcelona-Catalunya.
"El equipo rompió el toque de queda el viernes por la noche por segunda vez esta temporada (de las cuatro permitidas sin incurrir en una penalización) para preparar un nuevo chasis, proveniente de su stock disponible, para el auto número 10 de cara al resto del fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya", informó Alpine el sábado por la mañana.
La modificación llega después de una jornada compleja para la escudería francesa, que no logró encontrar un rendimiento competitivo ni con Gasly ni con Franco Colapinto durante las prácticas del viernes.
Alpine busca revertir un inicio complicado
La falta de confianza de los pilotos con el comportamiento del monoplaza quedó reflejada en las declaraciones de Steve Nielsen, director del equipo, quien reconoció las dificultades que atraviesa Alpine en el trazado catalán.
"En este momento no somos realmente competitivos aquí, tenemos muchísimo trabajo por hacer con el auto, ninguno de los dos pilotos está conforme, ambos se quejan del balance, de que el auto es impredecible y demás, así que hay una enorme cantidad de trabajo por hacer", señaló.
Sin embargo, el directivo se mostró moderadamente optimista de cara al resto del fin de semana y recordó que el equipo ya atravesó situaciones similares en carreras recientes.
"Lamentablemente, hemos adquirido la costumbre de empezar mal los viernes; eso nos ha pasado en las últimas carreras. Mejoramos un poco el sábado por la mañana, volvemos a mejorar para la clasificación, apenas logramos entrar en la Q3 y luego competimos mejor de lo que realmente clasificamos. Así que espero que se repita el mismo patrón, aunque esta vez simplemente estamos empezando un poco más atrás", concluyó.