Alpine rompió el toque de queda en Barcelona: qué dice el reglamento de la FIA

La escudería francesa realizó trabajos nocturnos en el auto de Pierre Gasly antes de la continuidad del fin de semana.

Alpine busca reaccionar en Barcelona con un nuevo chasis para el auto de Gasly.

Alpine decidió realizar modificaciones en el monoplaza de Pierre Gasly antes de la continuidad del Gran Premio de Barcelona y, para completar los trabajos, rompió el toque de queda impuesto por la FIA durante la noche del viernes. La escudería utilizó una de las excepciones reglamentarias disponibles para preparar un nuevo chasis destinado al auto número 10.

La medida fue confirmada por el propio equipo durante la mañana del sábado. El objetivo fue reemplazar el chasis del francés con una unidad proveniente del stock disponible de la estructura, en un intento por mejorar el comportamiento del A526 de cara al resto de la actividad del fin de semana.

Se trata de la segunda vez en la temporada que Alpine incumple el denominado "curfew", la normativa que restringe las horas de trabajo del personal durante los Grandes Premios para evitar jornadas excesivamente prolongadas. Cada equipo dispone de cuatro excepciones anuales que puede utilizar sin recibir sanciones.

pierre gasly Alpine modifica el auto de Gasly tras un difícil viernes en el GP de Barcelona. Instagram @alpinef1team Una excepción reglamentaria sin consecuencias deportivas Al tratarse de la segunda utilización de esas cuatro excepciones permitidas, Alpine no afrontará ninguna penalización por haber trabajado fuera del horario establecido. La decisión permitió al equipo completar el montaje del nuevo chasis y avanzar con la preparación del auto para las sesiones restantes en el circuito de Barcelona-Catalunya.

"El equipo rompió el toque de queda el viernes por la noche por segunda vez esta temporada (de las cuatro permitidas sin incurrir en una penalización) para preparar un nuevo chasis, proveniente de su stock disponible, para el auto número 10 de cara al resto del fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya", informó Alpine el sábado por la mañana.