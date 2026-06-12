Cómo quedaron Gasly y Alpine en el campeonato tras el fallo de la FIA que cambió el resultado del GP de Mónaco

La decisión de la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) de revocar las dos sanciones impuestas a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco no solo modificó el resultado de la carrera, sino que también tuvo consecuencias directas en los campeonatos de Pilotos y Constructores de la temporada 2026.

Tras aceptar el Derecho de Revisión presentado por Alpine , los comisarios concluyeron que el francés no había excedido el límite de velocidad en el pitlane. Como consecuencia, se eliminaron los diez segundos de penalización acumulados y Gasly recuperó el tercer puesto que había conseguido en pista.

La escudería francesa celebró la resolución mediante un comunicado oficial. “Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restablece el tercer puesto final del equipo”, expresó Alpine .

La restitución del podio permitió a Gasly sumar una cantidad significativamente mayor de puntos que la obtenida tras la clasificación original. El piloto francés pasó de tener 26 unidades a alcanzar las 35, consolidándose en el octavo puesto del Campeonato de Pilotos.

Por detrás quedaron Isack Hadjar, con 26 puntos, y Franco Colapinto, que conserva sus 15 unidades en la duodécima posición. En la parte alta de la tabla, Kimi Antonelli continúa como sólido líder con 156 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 90 y George Russell con 89.

La modificación también afectó a otros protagonistas de la carrera. Hadjar perdió el tercer lugar conseguido inicialmente y pasó a ser cuarto, mientras que Oscar Piastri descendió de la cuarta a la quinta posición en el resultado definitivo del Gran Premio de Mónaco.

posiciones f1 Pierre Gasly recuperó puntos importantes para el campeonato de pilotos. www.formula1.com

Alpine fortalece su posición entre los constructores

El fallo también tuvo un efecto directo en el Campeonato de Constructores. Gracias a los puntos adicionales obtenidos por Gasly, Alpine elevó su cosecha de 41 a 50 unidades.

La escudería francesa mantiene el quinto lugar de la clasificación, pero ahora quedó mucho más cerca de Red Bull, que ocupa la cuarta posición con 69 puntos. La diferencia entre ambos equipos se redujo a 19 unidades.

Además, Alpine amplió su ventaja sobre sus perseguidores directos. Racing Bulls permanece con 35 puntos y Haas con 21, por lo que el equipo de Enstone ganó margen en la pelea por conservar el quinto puesto.