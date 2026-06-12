Mercedes analiza acciones tras la restitución del podio de Gasly en el GP de Mónaco

La controversia surgida por las sanciones en el Gran Premio de Mónaco continúa generando repercusiones dentro de la Fórmula 1 . Mercedes estudia posibles alternativas legales después de que los comisarios de la FIA revocaran la penalización impuesta a Pierre Gasly , decisión que permitió al piloto de Alpine recuperar el tercer puesto conseguido en pista.

El caso se originó por un error en el sistema utilizado para medir la velocidad dentro del pitlane. Gasly había sido uno de los cinco pilotos sancionados por exceder el límite permitido, recibiendo una doble penalización de cinco segundos que inicialmente lo relegó del podio al séptimo lugar tras la carrera.

Sin embargo, Alpine presentó un procedimiento de derecho de revisión y, tras una audiencia celebrada durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona, los comisarios concluyeron que el francés no había cometido ninguna infracción. Como consecuencia, la sanción fue anulada y Gasly fue reinstalado en la tercera posición de la clasificación final.

Alpine fue el único equipo que recurrió formalmente la decisión. Los comisarios explicaron posteriormente que los demás pilotos involucrados ya habían cumplido sus respectivas sanciones durante la competencia, por lo que el reglamento no contempla un mecanismo para revertir esos castigos una vez ejecutados.

La situación resultó especialmente perjudicial para George Russell . El piloto de Mercedes recibió inicialmente una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane, pero posteriormente fue sancionado con un drive-through por no cumplir correctamente esa penalización. Como resultado, cayó fuera de los diez primeros puestos y vio ampliada su desventaja en el campeonato respecto de su compañero de equipo, Kimi Antonelli.

Ante este escenario, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, reconoció que el equipo está estudiando las implicancias de la resolución y cualquier posible alternativa disponible para defender los intereses de Russell.

La postura de Toto Wolff

"Estaba al teléfono con nuestros abogados para ver qué podemos hacer por George", afirmó Wolff. "Estamos evaluando en este momento qué implica la situación de Gasly para George. No apelaríamos el resultado de Gasly, desde luego, pero nos gustaría que la FIA analizara cuáles podrían ser las soluciones para la carrera de George. Creo que tenemos algunas limitaciones de tiempo y otras restricciones legales, pero sin duda tenemos motivos para estar molestos".

Pese al malestar expresado por Mercedes, diversas fuentes dentro del paddock consideran que existen pocas posibilidades reales de modificar el resultado de Russell. La sanción ya fue cumplida durante la carrera y el reglamento actual no contempla mecanismos para revertir una situación de este tipo una vez finalizado el evento.

russell china Mercedes analiza si aún hay algo por hacer para revertir la situación de Russell en Montecarlo. X @F1

Wolff también señaló que el problema con el sistema de cronometraje no apareció de forma repentina el domingo de carrera, sino que había indicios previos que podrían haber permitido detectar el inconveniente con antelación.

El error en el pitlane y las lecciones para el futuro

Tras la competencia, los responsables del cronometraje de Formula One Management (FOM) detectaron que el primer bucle de medición ubicado en la entrada del pitlane era más corto de lo que indicaba su calibración original. Esa diferencia provocó que el sistema registrara velocidades superiores a las reales, derivando en sanciones erróneas.

"Fue una situación muy desafortunada, y está claro que todos podemos aprender de eso", señaló Wolff. "Eso no fue algo que simplemente surgiera el domingo, que de repente 10 coches hubieran infringido el límite de velocidad en el pitlane. Es algo que se señaló antes. Ojalá hubiéramos podido tener esas conversaciones antes de la carrera del domingo".

Mientras tanto, McLaren y Red Bull notificaron a la FIA su intención de apelar la resolución que devolvió el podio a Gasly. Ambos equipos se vieron afectados por la modificación de la clasificación final: Isack Hadjar perdió el tercer puesto y cayó al cuarto lugar, mientras que Oscar Piastri descendió de la cuarta a la quinta posición. Aunque todavía disponen del plazo reglamentario para decidir si avanzan con una apelación formal, el episodio ya quedó marcado como uno de los más inusuales y polémicos de la temporada 2026 de la Fórmula 1.