Arde un club del fútbol mendocino: "El club de la mentira, la falta de respeto y la improvisación"

El fútbol mendocino tuvo otro capítulo para la polémica por las fuertes expresiones de Carlos Hernández, director técnico de FADEP , quien apuntó contra la institución por la difícil situación por la que está atravesando . El entrenador acusó a la dirigencia por falta de pago y condiciones para entrenar.

El exdefensor se venía desempeñando como entrenador del equipo que participa de la Liga Mendocina de Fútbol y apuntó con munición gruesa contra la institución que conduce Sebastián Torrico , exarquero de San Lorenzo y Godoy Cruz , entre otros.

Hernández , con una extensa trayectoria como futbolista y entrenador a nivel local, había asumido en el cargo el 18 de febrero pasado, pero este domingo tomó la decisión de dar un paso al costado y lo hizo con un duro comunicado en sus redes sociales.

El director técnico expresó duros términos contra quienes están a cargo de la institución maipucina, a quienes acusó de no haber cumplido con lo que le habían prometido.

“Me fueron a buscar, yo no me ofrecí. Prometieron mucho, cumplieron poco. El club de la mentira, la falta de respeto y la improvisación. De afuera parecía algo que desde adentro no lo es”, escribió Hernández en su cuenta de Instagram charlyhernandez7281.

Y agregó: “Nos faltaron el respeto, no cumplieron ni las condiciones de entrenamiento ni con los pagos acordados. Que se sepa que este club no es lo que parece, no existe el valor de la palabra ni el reconocimiento por el trabajo”.

La campaña de Hernández en FADEP

Después de un paso por las inferiores de Godoy Cruz, el exdefensor llegó a la institución para hacerse cargo del plantel que participa de la Liga Mendocina junto con Diego Piozzini, ayudante de campo, Tomás Canet, entrenador de arqueros, Facundo Sosa, preparador físico, y Cristóbal Pérez, kinesiólogo.

Durante el pasado Apertura, Fundación finalizó en el cuarto puesto de la zona B tras conseguir 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas, y no logró clasificarse a las semifinales.