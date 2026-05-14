El rival directo de Alpine que empieza a preocuparse seriamente por las mejoras en el A526

La pelea de la zona media de la Fórmula 1 empezó a cambiar de temperatura. Lo que hasta hace pocas carreras parecía una disputa pareja entre Haas y Alpine ahora muestra señales de un posible quiebre, especialmente después del Gran Premio de Miami. El equipo francés encontró rendimiento con un paquete de mejoras que modificó el comportamiento del A526 y dejó al conjunto estadounidense ante un escenario incómodo: reaccionar rápido o resignarse a perder terreno.

Miami dejó números que encendieron las alarmas en Haas . Alpine sumó de a siete gracias al punto conseguido por Pierre Gasly en la sprint y al sólido séptimo puesto de Franco Colapinto el domingo. El resultado no solo le permitió superar a su rival directo en el campeonato de constructores , sino también confirmar que las nuevas piezas introducidas funcionaron mejor de lo esperado.

Mientras Alpine apostó fuerte por una evolución aerodinámica integral, Haas apenas incorporó una pequeña modificación en el alerón del difusor. La diferencia comenzó a sentirse tanto en clasificación como en ritmo de carrera, especialmente en sectores rápidos donde el equipo francés había sufrido durante gran parte del inicio de temporada.

Hasta hace poco, el principal límite del A526 aparecía en las curvas de alta velocidad. El auto mostraba falta de estabilidad en el tren delantero y eso obligaba a los pilotos a convivir con una sensación de inseguridad constante. Gasly había logrado disimular parte de ese problema gracias a la puesta a punto y a su experiencia, pero Colapinto todavía no encontraba herramientas para adaptarse por completo.

La situación empezó a cambiar en Miami. Alpine mostró un monoplaza mucho más estable en los sectores rápidos y ambos pilotos consiguieron avanzar a la Q3. Incluso, el argentino terminó por delante de Gasly en todas las sesiones clasificatorias, una señal clara de que el comportamiento del auto había mejorado.

Oliver Bearman reconoció que Haas ya esperaba sufrir antes de salir a pista. “Tenían un problema en alta velocidad, y ahora parece que lo han solucionado, y han traído una enorme cantidad de mejoras para este evento”, explicó el británico. “Nosotros no trajimos ninguna, así que anticipábamos un fin de semana difícil; y resultó ser así”.

haas Haas comienza a preocuparse por la diferencia de rendimiento que mostró Alpine en Miami. Instagram @olliebearman

Haas empieza a preocuparse por el ritmo de su rival

Durante la primera parte de la clasificación, Haas creyó haber reducido la diferencia con Alpine. Bearman llegó a ser más rápido que Colapinto en la Q1 y Esteban Ocon también parecía competitivo frente a Gasly. Sin embargo, había un detalle clave: Alpine estaba administrando neumáticos y todavía no había mostrado todo su potencial.

La realidad apareció en la Q2. Cuando el equipo francés utilizó su segundo juego de neumáticos, la brecha quedó expuesta y Haas salió definitivamente de la pelea por entrar a la Q3. “Creo que salió a la luz el verdadero ritmo”, admitió Bearman. “Ellos solo usaron un juego de neumáticos y mostraron su verdadero ritmo en la Q2, y nosotros no estábamos en la pelea con ellos”.

El domingo terminó confirmando esa diferencia. Aunque el VF-26 suele mostrarse más competitivo en carrera que a una vuelta, Bearman finalizó a 36 segundos de Colapinto en Miami. Además, Haas considera que algunos problemas operativos en boxes terminaron perjudicando todavía más el resultado final.

Franco Colapinto Miami Colapinto fue "el mejor del resto" en Miami. EFE

Montreal aparece como la próxima gran prueba

Dentro de Haas todavía creen que pueden responder. El equipo ya prepara un paquete de actualizaciones más amplio para Montreal, donde esperan recuperar parte de la carga aerodinámica que hoy les falta para pelear regularmente por la Q3.

También confían en que las temperaturas más bajas de Canadá jueguen a su favor. En Miami, el calor volvió a dejar expuesta otra debilidad del VF-26, especialmente durante las sesiones del viernes y sábado. Las condiciones más frescas del domingo ayudaron parcialmente a esconder ese problema.

Sin embargo, Alpine parece haber encontrado una dirección clara de desarrollo. El equipo francés dejó atrás rápidamente el complicado proyecto de 2025 y empieza a construir una base mucho más competitiva para esta temporada. Por eso, en Haas entienden que la amenaza ya no es solamente perder algunos puntos en el campeonato: el verdadero riesgo es que Alpine consiga despegarse definitivamente del resto de la zona media.