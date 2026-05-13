El inesperado regalo que recibió Franco Colapinto tras revolucionar Buenos Aires con Alpine

Durante el Roadshow que protagonizó Franco Colapinto en las calles de la Ciudad de Buenos Aires al que asistieron alrededor de 600 mil personas para observar al piloto argentino realizar un recorrido con el Alpine y una réplica del "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, una campaña en redes le hizo llegar un auto nuevo a Colapinto.

Se trataba de un "Fórmula Rasti", una réplica en menor tamaño del auto que conduce en la Fórmula 1 para Alpine "hecho de bloques tan argentinos como él". A través de su cuenta de Instagram, la marca hizo un llamado a la solidaridad para que el regalo pudiera llegar a quien los había inspirado a realizar el vehículo, y rápidamente el video se viralizó en las redes sociales.

La iniciativa nació a través de un video publicado en Instagram por la empresa Rasti. Allí, Antonio Dimare, fundador de la compañía, leyó una carta escrita especialmente para el piloto argentino.

“Franco, no te conocemos personalmente, pero seguimos cada una de tus carreras”, expresó el empresario en el mensaje dirigido al corredor. “Verte llegar nos llena de orgullo, como le pasa a millones de argentinos”, agregó.

Franco Colapinto rasti formula uno

En el video, Dimare explicó que la empresa fabrica juguetes desde hace más de 60 años en Argentina y destacó que quisieron construir un auto “hecho de bloques tan argentinos como él”. El modelo recreaba un monoplaza de Fórmula 1 con los colores y detalles inspirados en Alpine, pero realizado íntegramente con las clásicas piezas de encastre de la marca.

La campaña que emocionó a todos

Sin embargo, el homenaje no quedó solo en el juguete. La compañía lanzó además una convocatoria abierta para que familias, chicos y fanáticos dejaran mensajes de apoyo para Franco Colapinto dentro de la caja del regalo.

Franco Colapinto Rasti Auto F1 Instagram: rastiarg

La propuesta rápidamente se viralizó en redes sociales y cientos de personas comenzaron a compartir mensajes dedicados al piloto argentino, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones del automovilismo internacional.

El día del Roadshow, además, muchos chicos y chicas que asistieron a la exhibición dejaron nuevas cartas y dibujos que también fueron colocados dentro de la caja junto al auto.

“Sabemos que no es fácil, pero soñamos con darle la caja junto a los mensajes de ustedes”, expresaron desde la empresa en el cierre del video, con la esperanza de que alguien del entorno del piloto pudiera ver la publicación.

Además, el día de la exhibición en las calles porteñas, también se incluyeron mensajes de chicos y chicas que asistieron para verlo a Franco, y los colocaron dentro de la caja que cargaba con el auto de juguete.

"Sabemos que no es fácil, pero soñamos con darle la caja junto a los mensajes de ustedes", cerró el video, con la esperanza de que alguien del entorno de Franco Colapinto viera el video en las redes y se comunicara con ellos para poder lograr el objetivo.

El mensaje que cambió todo

La historia tuvo un final feliz pocos días después. Según contó la propia marca, el video llegó hasta la madre de Franco Colapinto, quien se contactó directamente con la empresa para coordinar la entrega del regalo.

Así, en la previa de la exhibición que revolucionó las calles porteñas, el piloto recibió personalmente el “nuevo auto” construido especialmente para él.

Franco Colapinto Rasti Auto F1 Entrega Regalo Instagram: @rastiarg

Las imágenes del momento también comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron miles de reacciones entre los fanáticos, que destacaron el gesto y la cercanía del joven piloto con el público argentino.