La brutal confesión del psicólogo de Colapinto sobre su cambio de mentalidad para este año en la F1: "No es el mismo Franco"

Franco Colapinto está viviendo su mejor presente en la Fórmula 1 . El pasado fin de semana, el piloto de 22 años logró su mejor resultado en la Máxima al finalizar en el 7° puesto en el GP de Miami . Además, en lo que va de temporada cosechó 7 puntos en tan solo cuatro carreras y aspira a seguir sumando de cara a lo que se viene.

Este contexto que atraviesa el pilarense se debe a varios factores y uno de ellos es gracias a Gustavo Ruiz , el psicólogo deportivo que lo acompaña desde los doce años y que conoce cada etapa de su carrera desde adentro. En una entrevista con Infobae, explicó cómo el pésimo 2025 que atravesó en Alpine (tenía el peor auto de la parrilla) terminó siendo el mejor combustible para este 2026: "Todo eso lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo fortaleció. No es el mismo Franco este año que el de hace un año."

A pesar de que trabajar con más de 10 pilotos profesionales, entre ellos los hermanos Luciano y Kevin Benavides del Rally Dakar, su relación con Franco Colapinto es más que especial y todo se debe a que comenzaron desde su etapa en el Karting hasta su ascenso a la F1 : "Lo principal es la contención, tratar de trabajar toda esta parte con la familia. Y después la parte deportiva, la que tiene que ver con el rendimiento, que es la que más importa porque es la que te da la durabilidad", explicó.

El psicólogo explicó que el acompañamiento al piloto es un proceso que se construye con los años y evoluciona según cada etapa de crecimiento, tanto personal como profesional. “No es lo mismo a los 12, que a los 15, que a los 17 o a los 18 años”, señaló, al remarcar cómo cambian las necesidades emocionales y competitivas con el paso del tiempo. En ese camino, las llamadas, videollamadas y audios se vuelven herramientas fundamentales durante los fines de semana de carrera, especialmente en los momentos de mayor presión o después de situaciones difíciles.

La tremenda revelación del psicólogo de Franco Colapinto sobre su cambio de mentalidad para 2026

De todas maneras, según mencionó Ruiz el punto de inflexión en el cambio de mentalidad de Colapinto fue la temporada 2025. El año pasado, el argentino no logró sumar ningún punto y hubo rumores de que su continuidad en Alpine no estaba asegurada. Sin embargo, logró ganarse la titularidad para 2026 y su psicólogo ve en ese proceso algo valioso: "Yo lo que veo siempre no es la parte negativa, la parte del sufrimiento. Le veo toda la parte más positiva. Todo eso lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo fortaleció", lanzó.

Franco Colapinto Miami Colapinto brilló en Miami. EFE

"No es el mismo Franco este año que el de hace un año: su manera de pensar, de ver las cosas, de verse a sí mismo, es distinta. Todo eso lo ha forjado y lo ha hecho crecer como para que pueda seguir afrontando la Fórmula 1, que es lo máximo, te exige en todo momento y no puedes dar ni un centímetro de ventaja en ningún área", concluyó.