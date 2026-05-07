Video: el enorme gesto de Franco Colapinto con un niño argentino que viajó a Miami para verlo
Tras su histórico 7° lugar en Miami, Franco Colapinto tuvo un sentido gesto con un pequeño fanático suyo que lo fue a ver a la ciudad estadounidense.
La figura de Franco Colapinto no deja de agigantarse dentro y fuera de las pistas. Después de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde finalizó séptimo, el joven piloto argentino volvió a convertirse en protagonista, esta vez por un gesto que reflejó su cercanía con los fanáticos y su espontaneidad lejos del volante.
Mientras transitaba por una avenida a bordo de una camioneta, un pequeño hincha acompañado por su padre logró captar la atención del corredor de Alpine al agitar una bandera argentina con la imagen del pilarense. Apenas notó la escena, Colapinto pidió detener el vehículo para acercarse al niño, en una situación que rápidamente despertó la emoción de quienes estaban presentes.
El enorme gesto de Franco Colapinto con un niño argentino que viajó a Miami para verlo
Desde el asiento trasero, y con la naturalidad que lo caracteriza, el argentino comenzó a conversar con la familia mientras firmaba banderas, gorras y distintos recuerdos que le alcanzaban por la ventanilla. Entre ellos apareció una gorra de Ayrton Senna, objeto especial para el joven fanático. “Viajó por vos”, le comentó el padre del chico, visiblemente conmovido por el encuentro.
La improvisada parada se produjo en una zona poco cómoda para detenerse, sobre el carril izquierdo y con tránsito todavía en movimiento. Incluso en medio de la emoción, Colapinto mantuvo la atención en la seguridad y les advirtió que tuvieran cuidado con los autos antes de descender para cumplir el deseo más esperado: una foto junto al pequeño seguidor.
Ya fuera de la camioneta, el piloto se tomó varios segundos para compartir un momento inolvidable con el niño. Le regaló una gorra autografiada, lo abrazó afectuosamente y se despidió con una frase que resumió el clima distendido del encuentro: “Disfrutá el finde, te queda fachera”. Un nuevo episodio que alimenta el fenómeno Colapinto, cada vez más cercano a la gente y consolidado como uno de los grandes ídolos deportivos argentinos del momento y de la Fórmula 1.