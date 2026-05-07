Video: el enorme gesto de Franco Colapinto con un niño argentino que viajó a Miami para verlo

Tras su histórico 7° lugar en Miami, Franco Colapinto tuvo un sentido gesto con un pequeño fanático suyo que lo fue a ver a la ciudad estadounidense.

El sentido gesto de Franco Colapinto con un pequeño fanático suyo que lo fue a ver al GP de Miami.

La figura de Franco Colapinto no deja de agigantarse dentro y fuera de las pistas. Después de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde finalizó séptimo, el joven piloto argentino volvió a convertirse en protagonista, esta vez por un gesto que reflejó su cercanía con los fanáticos y su espontaneidad lejos del volante.

Mientras transitaba por una avenida a bordo de una camioneta, un pequeño hincha acompañado por su padre logró captar la atención del corredor de Alpine al agitar una bandera argentina con la imagen del pilarense. Apenas notó la escena, Colapinto pidió detener el vehículo para acercarse al niño, en una situación que rápidamente despertó la emoción de quienes estaban presentes.

El enorme gesto de Franco Colapinto con un niño argentino que viajó a Miami para verlo Desde el asiento trasero, y con la naturalidad que lo caracteriza, el argentino comenzó a conversar con la familia mientras firmaba banderas, gorras y distintos recuerdos que le alcanzaban por la ventanilla. Entre ellos apareció una gorra de Ayrton Senna, objeto especial para el joven fanático. “Viajó por vos”, le comentó el padre del chico, visiblemente conmovido por el encuentro.

El enorme gesto de Franco Colapinto con un niño argentino que viajó a Miami para verlo X @therealbuni

La improvisada parada se produjo en una zona poco cómoda para detenerse, sobre el carril izquierdo y con tránsito todavía en movimiento. Incluso en medio de la emoción, Colapinto mantuvo la atención en la seguridad y les advirtió que tuvieran cuidado con los autos antes de descender para cumplir el deseo más esperado: una foto junto al pequeño seguidor.