Marcos Di Palma elogió a Colapinto y abrió el debate: "La F1 necesita más de Franco que él de la F1"

Franco Colapinto se destacó en la Fórmula 1 tras cerrar un fin de semana sólido en el Gran Premio de Miami , donde logró su mejor resultado en la categoría. El piloto de Alpine finalizó séptimo luego de una sanción a Charles Leclerc y sumó puntos importantes para su equipo.

El argentino había cruzado la meta en la octava posición , pero la decisión de la Federación Internacional del Automóvil de penalizar al monegasco por reiteradas salidas de pista le permitió avanzar un lugar en la clasificación final.

Con este resultado, el piloto de 22 años igualó y superó sus mejores actuaciones previas en la categoría, consolidando su crecimiento en la máxima y ganando protagonismo dentro de la parrilla.

En este contexto, el expiloto argentino Marcos Di Palma no dudó en destacar el impacto de Colapinto , tanto dentro como fuera de la pista, durante una intervención en 5 de Copas Stream. “Es un capo. Un genio. La Fórmula 1 necesita más de Franco que lo que Franco necesita de la Fórmula 1 . En la F1 son todos robots y el tipo le pone un poco de humanidad”, expresó, resaltando el perfil del joven piloto.

Di Palma también analizó el aspecto deportivo y marcó diferencias claras en la élite de la categoría: “En lo técnico, la diferencia entre Max Verstappen y Colapinto es un montón. Pero no solo con Franco. Es entre Max Verstappen y el resto de los 7.000 millones de habitantes".

Además, profundizó su análisis al comparar a Colapinto con otros nombres destacados de la actual parrilla. “Después, entre Colapinto y el que vos me quieras decir no hay tanta diferencia: Leclerc, Norris, Piastri... Hamilton ya está viejo. Verstappen es el Hamilton de antes", sostuvo.

Por último, trazó un paralelismo histórico sobre las grandes figuras de la categoría y el dominio de ciertas épocas: "El Fangio de su momento fue Niki Lauda después. Fue Prost, Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton... y Verstappen ahora".

La opinión de Marcos Di Palma sobre el presente de Franco Colapinto en la F1 La opinión de Marcos Di Palma sobre el presente de Franco Colapinto en la F1

Las declaraciones de Di Palma reflejan no solo el reconocimiento al presente de Colapinto, sino también el impacto que genera en el mundo del automovilismo, tanto por su rendimiento como por su personalidad.