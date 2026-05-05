Colapinto, entre los mejores del GP de Miami: el ranking de la Fórmula 1 que lo ubica segundo

La Fórmula 1 completó el pasado fin de semana el Gran Premio de Miami , escenario en el que Franco Colapinto volvió a destacarse con una sólida actuación que lo llevó a finalizar séptimo con Alpine. Días Este martes, la “Máxima” publicó su tradicional Power Ranking y el argentino logró meterse entre los pilotos mejor valorados.

El ranking posterior a la competencia ubicó a Andrea Kimi Antonelli en la primera posición con 9.4 puntos, mientras que Colapinto alcanzó el segundo lugar con 9 unidades . Esa posición la compartió con Lando Norris, otro de los protagonistas del fin de semana en el trazado estadounidense.

Más atrás en la clasificación aparecen nombres de peso como Max Verstappen, cuarto con 8.6 puntos, y Sergio Pérez, quien completa el top cinco con 7.6.

El rendimiento de Colapinto no pasó desapercibido, ya que logró mantenerse dentro del top ten durante todas las instancias del fin de semana, tanto en las clasificaciones como en la carrera principal y la Sprint. Esa regularidad fue uno de los factores clave para su alta puntuación en el ranking elaborado por la Fórmula 1 .

El piloto argentino mostró competitividad desde el inicio, logrando imponerse incluso frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien cuenta con mayor experiencia en la categoría. Este detalle también fue valorado por el panel de especialistas que elabora el ranking.

El reconocimiento de la Fórmula 1

En su análisis oficial, la categoría destacó el rendimiento del argentino con elogios concretos: “Franco Colapinto fue una de las estrellas del fin de semana del Gran Premio de Miami. Tras una espectacular exhibición de F1 en su tierra natal, Argentina, se le vio revitalizado y logró terminar entre los diez primeros en la Clasificación Sprint, la Clasificación y el Gran Premio, saliendo por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, con más experiencia”.

Estas palabras reflejan el impacto que tuvo su actuación y cómo logró consolidarse como uno de los nombres más destacados de la fecha.

franco colapinto Franco Colapinto, destacado por la Fórmula 1 tras el GP de Miami. Instagram @francolapinto

Cómo funciona el Power Ranking

El Power Ranking es una evaluación independiente que realiza la Fórmula 1 tras cada Gran Premio. Un panel de cinco jueces analiza el desempeño de los pilotos durante todo el fin de semana y los califica sobre 10, sin tener en cuenta el potencial del auto.

Las puntuaciones individuales se promedian para obtener la nota final de cada piloto en la carrera, y esos resultados se acumulan a lo largo de la temporada para conformar una tabla general. Este sistema permite medir el rendimiento individual más allá de las limitaciones técnicas de cada equipo.

Power Ranking del GP de Miami: