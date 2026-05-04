El motivo comercial detrás de la visita de Lionel Messi a la Fórmula 1 en Miami y por qué casi se cae

La presencia de Lionel Messi en el Gran Premio de Miami no pasó desapercibida. El capitán de la Selección argentina se metió de lleno en el mundo de la Fórmula 1 y protagonizó una escena poco habitual: ingresó al paddock, recorrió el box de Mercedes y se movió con total naturalidad en sectores donde el acceso suele estar extremadamente restringido.

El rosarino llegó acompañado por su familia. Y su visita, más allá de la presencia de Colapinto , fue generada en el marco de compromisos vinculados a marcas, en especial Adidas, que mantiene conexión directa con la escudería alemana. Incluso Messi tuvo contacto directo con los pilotos Kimi Antonelli y George Russell, quienes se acercaron a saludarlo en un momento del fin de semana en el que los protagonistas suelen mantener rutinas muy estrictas.

El plan, sin embargo, estuvo cerca de caerse. El cambio de horario de la carrera, que se adelantó por cuestiones climáticas de 17 a 14 horas de Argentina, comprimió toda la agenda del domingo. A eso se sumó que Messi había jugado el clásico ante Orlando City la noche anterior por la MLS , lo que hacía prácticamente imposible su presencia en un contexto de protocolos estrictos.

La publicación de Lionel Messi en Instagram tras su visita al Gran Premio de Miami La publicación de Lionel Messi en Instagram tras su visita al Gran Premio de Miami

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Messi se sentó en el monoplaza de Mercedes, un privilegio reservado casi exclusivamente para pilotos y miembros clave del equipo. La imagen recorrió el mundo y dejó en evidencia el peso específico del argentino, incluso en un ambiente tan estructurado como el de la F1.

Además, también se dio un cruce especial con Franco Colapinto, quien se acercó a saludarlo en plena actividad. El piloto argentino, que venía de cerrar su mejor fin de semana en la categoría, compartió un momento con su ídolo en una zona exclusiva del circuito, en una postal que rápidamente se volvió viral.

Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami. Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami. Foto: Alpine

Tras la carrera, Messi continuó su recorrido dentro del hospitality de Mercedes, donde siguió interactuando con protagonistas del paddock. Su paso por Miami dejó una certeza: incluso en un escenario dominado por la velocidad y la precisión, su figura es capaz de alterar cualquier lógica.