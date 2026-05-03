¡Bienvenido, Leo! Messi fue a alentar a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami tuvo un invitado de lujo: Lionel Messi apareció y se llevó todas las miradas en una jornada cargada de show. Acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, el capitán argentino vivió de cerca la experiencia de la Fórmula 1 por primera vez.

Con un look relajado y lentes oscuros, la Pulga recorrió el paddock mientras sus hijos lucían indumentaria de Mercedes. La familia completa ingresó directamente al hospitality del equipo alemán, con el que comparte patrocinio, y automáticamente se convirtió en el principal foco de atención.

Lionel Messi, junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en el Gran Premio de Miami.

Lionel Messi, junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en el Gran Premio de Miami.

Si bien en los días previos se lo había visto junto a Franco Colapinto en el predio de Inter Miami no había indicios claros de que fuera a asistir al Gran Premio . Sin embargo, la aparición del 10, a horas de la durísima derrota en el clásico ante Orlando City , terminó por revolucionar el ambiente.

Uno de los momentos más impactantes se dio cuando Messi se subió al monoplaza de Kimi Antonelli, una experiencia reservada para unos pocos privilegiados. Aunque en un principio estaba previsto que se acercara a la parrilla de largada, finalmente decidió quedarse en la zona de boxes.

El video del encuentro entre las figuras argentinas

Allí se produjo el encuentro con Colapinto, quien se acercó junto a su pareja para saludarlo. Hubo fotos, firmas de camisetas y una charla distendida entre ambos. “Estoy disfrutando con la familia, con los chicos, por primera vez acá. Tenía ganas de saludar a Franco y ahora nos vamos para arriba”, expresó Messi, justo antes de dirigirse al sector VIP de Mercedes para seguir atentamente la carrera. Una postal histórica.

Messi se acercó a saludar a Colapinto antes de la carrera. Messi se acercó a saludar a Colapinto antes de la carrera. Video: Andrés Agulla

La foto oficial de Alpine del encuentro Messi-Colapinto