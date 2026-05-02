Pese a un golazo de Messi, Inter Miami perdió 4-3 el clásico ante Orlando City ¡tras ir ganando 3-0!

Inter Miami goleaba 3-0 a Orlando City con golazo y asistencia de Lionel Messi, pero el argentino Martín Ojeda fue artífice de la remontada con un triplete histórico.

Martín Ojeda, el entrerriano ex Godoy Cruz, fue imparable para la defensa de Inter Miami y el héroe de la inolvidable victoria de Orlando City.

Inter Miami vivió una derrota increíble ante Orlando City: ganaba, gustaba y goleaba 3-0 en el clásico de Florida, pero terminó cayendo 4-3 con un hat-trick del argentino Martín Ojeda.

El equipo de Lionel Messi había arrancado con todo. Se puso en ventaja rápidamente y dominó el primer tiempo con autoridad. A los 23 minutos amplió la diferencia tras una gran jugada del 10, que asistió a Telasco Segovia, y luego el propio Messi firmó el 3-0 con un golazo desde afuera del área.

Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo apareció Ojeda para descontar y empezar a cambiar la historia. En el complemento, el argentino volvió a golpear con otro tanto de gran factura y, más tarde, convirtió de penal para sellar su triplete y el empate parcial.

Cuando parecía que el partido terminaba igualado, Orlando City completó la hazaña en tiempo de descuento con el gol de Tyrese Spicer para el 4-3 final. Un resultado que dejó sin reacción a Inter Miami, que no supo sostener la ventaja.

El encuentro, correspondiente a la Major League Soccer, tuvo de todo: dominio, goles, errores defensivos y una remontada histórica que tuvo a un argentino como gran figura.