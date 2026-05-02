Con goles de Velasco y Giménez, Boca derrotó 2-1 a Central Córdoba y se subió a la cima de su zona

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero , en condición de visitante, en el marco de la pendiente novena fecha del Torneo Apertura y, momentáneamente, es el líder de la Zona A con 30 puntos.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

El delantero Alan Velasco marcó el 1-0 para Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero a los 43 minutos del primer tiempo. Tras una descarga de Tomás Belmonte en la medialuna del área, la pelota le quedó al ex Independiente que remató desde la izquierda del área de Central Córdoba, rebotó en el pie de Fernando Martínez y se terminó metiendo en el arco del arquero Alan Aguerre que se tiró al otro lado.

El delantero Milton Giménez marcó el 2-0 para Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero a a los 45 minutos de juego.

Tras un desborde por la derecha, el delantero Exequiel Zeballos metió el pase al medio para Giménez que la empujó y anotó el segundo de Boca en Santiago del Estero.

Milton Giménez marcó el 2-0 del Xeneize

El gol de Giménez para el 2-0 de Boca El gol de Giménez para el 2-0 de Boca TNT Sports

El delantero uruguayo Michael Santos descontó para Central Córdoba de Santiago del Estero ante Boca a los 11 minutos del complemento. Tras un tiro libre desde la izquierda de Yuri Casermeiro, la pelota cayó en el palo derecho donde Alejandro Maciel cabeceó al medio y el ex atacante de Vélez la empujó, poniendo así el 1-2 en el marcador.

Central Córdoba descontó en el inicio del complemento

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Luego, y de contragolpe, Boca tuvo dos chances clarísimas con el recién ingresado Merentiel, quien desperdició dos mano a mano con el arquero Aguerre, aunque el paraguayo Romero también estuvo cerca de aumentar, pero su remate se fue junto al palo izquierdo. Pero más allá de algún momento de incertidumbre el equipo de Ubeda ganó merecidamante y ahora se enfoca otra vez en la Copa Libertadores.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala momentaneamente a lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Central Córdoba vs Boca Juniors